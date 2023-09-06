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    4. Yıllardır yaşadığı evinde gizli bir oda buldu! “Sadece dışarıdan girilebiliyor” dedi... O anları böyle paylaştı

    Yıllardır yaşadığı evinde gizli bir oda buldu! “Sadece dışarıdan girilebiliyor” dedi... O anları böyle paylaştı

    06.09.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yıllardır yaşadığı evinde gizli bir oda bulduktan sonra ilginç keşfini TikTok’tan paylaşan Staci kısa sürede viral oldu. Evinin altında keşfettiği gizli odayı takipçilerine gösteren Staci, “Buraya sadece dışarıdan girebiliyor ve tarihi bir önemi olabilir” dedi.

    TikTok kullanıcısı Staci Reafsnyder sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yıllardır yaşadığı evlerinde gizli bir odayı keşfettiklerini söyleyerek heyecanlandıkları anları gösterdi. Evlerinin 1910’lu yıllarda inşa edildiğini dile getiren Staci, “Evimiz 1910'da inşa edildi ancak mülkün tarihi Yeraltı Demiryoluna kadar uzanıyor. Bodrumumuzda yalnızca dışarıdan erişebileceğiniz gizli bir oda bulduk” dedi.

    ÇÖMELEREK GİRİLEBİLİYORLAR

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    Evlerinin dışındaki alanda yere eğilerek pencereyi anımsatan bit bölümden içeri girerek gizli odayı gösteren Staci ve eşi küçük beton alanda tuğlalarla kapatılmış küçük bir tünel girişini işaret etti. Ev sahibi, mülkü ilk satın aldıklarında pencerenin tahtalarla kapatıldığını anlattı. Alanın yağmur suyunu tutan bir sarnıcı andırdığını ancak bu eski özelliğin bodrumun başka yerlerinde de bulunabileceğini açıkladı.

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    Bir takipçisi, "Evimizde buna benzer bir odamız var ama oraya yalnızca taş bir duvarın üzerinden tırmanılarak girilebiliyor. Bana hep bunun bir sarnıç olduğu söylendi" diye yazdı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Evimde böyle bir şeyi bulmak çok isterdim” dedi.

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