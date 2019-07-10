HABER

Evinde vahşice öldürülen emekli polisin failleri 14 yıl sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’da başından 17 bıçak darbesi ile öldürülen emekli polis memurunun failleri 14 yıl sonra yakalandı.26 Temmuz 2005 tarihinde Gölbaşı ilçesi Kutlar Mahallesi Asfalt Sokak’ta ikamet eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden emekli Seydi Vakkas Gültekin, evinde ölü bulunmuştu.

Adıyaman’da başından 17 bıçak darbesi ile öldürülen emekli polis memurunun failleri 14 yıl sonra yakalandı.
26 Temmuz 2005 tarihinde Gölbaşı ilçesi Kutlar Mahallesi Asfalt Sokak’ta ikamet eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden emekli Seydi Vakkas Gültekin, evinde ölü bulunmuştu. Başından 17 bıçak darbesi ile öldürülen emekli polis memurunun katil zanlısının yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalara rağmen katil zanlısı yakalanamadı. Olaydan 14 yıl sonra Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğince özel ekip kuruldu. Özel ekip, faili meçhul olayın aydınlatılması için çalışmalar yaptı. Yapılan 8 aylık teknik takipler ve çalışmalar sonucunda Gaziantep, Malatya, Antalya’da ikamet eden Mehmet Seymen, Ali Ç., Yılmaz E. ve Burhan Ç.’nin kaldığı adreslere operasyon düzenlendi. Özel ekibin yapmış olduğu operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 4 şahıs Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek burada sorguya alındı. İşlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Gölbaşı Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan Mehmet Seymen, emekli polis memuru Seydi Vakkas Gültekin’i öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ali Ç., Yılmaz E. ve Burhan Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Para için öldürdü iddiası
Emekli polis memuru Seydi Vakkas Gültekin’in aldığı emekli tazminatı sonrası Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine döndüğü ve burada katil zanlısı Mehmet Seymen ile sık sık zaman geçirdiği öğrenildi. Katil zanlısı Mehmet Seymen’in cinayetten önce emekli tazminatından haberdar olduğu ve bahse konu parayı almak için Seydi Vakkas Gültekin’in yanına gidip, yanında getirdiği bıçak ile Gültekin’i başından 17 kez bıçakladığı iddia edildi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Nişanlısı tarafından darp edilen genç kız düğün gününde öldüNişanlısı tarafından darp edilen genç kız düğün gününde öldü
Zırhlı Birlikler darbe davasında 33 sanığa müebbet hapisZırhlı Birlikler darbe davasında 33 sanığa müebbet hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.