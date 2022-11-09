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  4. Evindeki bütün yelkovan ve akrepler aynı saati gösteriyor! 36 yıldır Atatürk fotoğrafı toplayan Çırak'tan 'müze' vasiyeti

Evindeki bütün yelkovan ve akrepler aynı saati gösteriyor! 36 yıldır Atatürk fotoğrafı toplayan Çırak'tan 'müze' vasiyeti

09.11.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yaşayan Mukaddes Kokeralp Çırak (84), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisi nedeniyle yaptırdığı Atatürk heykeli ve fotoğraflarıyla evini adete müzeye çevirdi. Evindeki bütün saatler 09.05'i gösteren Çırak, "Atatürk'ü çok severim. Şu anda evim müze gibi. İleride bunları bırakmayı düşünüyorum ama kime güveneyim? Ben öldükten sonra bu eserlerin müzede sergilenmesini istiyorum" dedi.

Evindeki bütün yelkovan ve akrepler aynı saati gösteriyor! 36 yıldır Atatürk fotoğrafı toplayan Çırak'tan 'müze' vasiyeti

Almanya'dan emekli olduktan sonra 1985 yılında memleketi Edirne'ye dönen 2 çocuk annesi Mukaddes Kokeralp Çırak, yıllardır topladığı Atatürk fotoğraflarını, Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinin duvarlarına asmaya başladı. Çırak, babasından gördüğü Atatürk sevgisini evinin her köşesine yayarak adeta Atatürk Müzesi kurdu. Çırak, son olarak Atatürk'ün koltukta oturup kahve içerken heykelini yaptırıp evinin baş köşesine koydu. Evindeki tüm saatler, her zaman 09.05'i gösteren Çırak, evinin dışı cephesini de yine Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları ile donattı.

"ANNEM ZÜBEYDE HANIM'A, KOMŞU ANNE DİYORMUŞ"

Edirne'de düzenlenen tüm milli bayramlarda ellerinde Atatürk ve Türk bayrağı taşıyarak yürüyen Mukaddes Kokeralp Çırak, törenlerde büyük ilgi görüyor. Aslen Selanik göçmeni olduğunu belirten Çırak, annesinin 9 yaşında iken Zübeyde Hanım ile komşu olduklarını ve ona 'komşu anne' diye hitap ettiğini anlattığını söyledi. Atatürk sevgisinin annesinin kendisine anlattıklarıyla çocuk yaşta başladığını söyleyen Çırak şöyle konuştu:

"Çocukken annemiz bize anlatmıştı. Biz Selanik'ten geldik. Atatürk'ün evi ile annemin evinin arasında sadece bir ev varmış. Annem, 9 yaşında oradan gelmiş. Zübeyde Hanım'a komşu anne diyorlarmış. Rahmetli Ali Rıza Amcaya 'dayı' diyorlarmış. Annemin bunları bana anlatması ile Atatürk'e olan hayranlığım çocuk yaşta başlamış oldu. Annem de babam da Atatürk ve onun ailesini çok severdi. Benim babam da aslen Makedonya'da doğmuş. Aslında Atatürk'e çok yakınız. Atatürk sevgisi aileden de geliyor. O çok büyük bir lider. Almanya'da yıllarca çalıştım ve orada herkese Atatürk posterleri ve onun fotoğraflarını hediye ediyordum."

"MÜZEDE SERGİLENMESİNİ İSTİYORUM"

Evindeki Atatürk fotoğrafları ve eşyaların kendisi öldükten sonra müzede sergilenmesini isteyen Mukaddes Kokeralp Çırak şunları söyledi:

"1986'nın başından beri bütün her yeri gezdim, Atatürk resmi topladım, duvarlara dizdim. Yani 36 yıldır Atatürk resmi topluyorum. Ben babadan nasıl yetiştiysem torunlarım için bunları hazırlıyorum. Atatürk'e dair ne bulduysam aldım ve okullara da dağıtıyorum. Çok var, sayısı belli değil. Atatürk için canımı feda ederim. Atatürk'e ufak bir şey geldiği zaman dayanamıyorum, ona çok üzülüyorum. Derler ki anne baba anılır; onların resimleri odada ama Atatürk'ün resimleri her yerde. Atatürk'ü çok severim. Şu anda evim müze gibi. İleride bunları bırakmayı düşünüyorum ama kime güveneyim? Tek amacım, çocuklarım da benim gibi Atatürk'e bağlı olsunlar. Ben isterim ki benim sürdürdüğümü, bir başkası da eserlerini sergilesin. Herkes Atatürk'ün ne olduğunu bilsin. Ben öldükten sonra bu eserlerin müzede sergilenmesini istiyorum."

Çırak, 10 Kasım günü siyah kıyafetlerini giyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenlerine katılacağını söyledi. (DHA)

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