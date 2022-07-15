HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evine çatıdan girmeye çalıştı, metrelerce yüksekten düştü

Evine çatıdan girmeye çalıştı, metrelerce yüksekten düştü

15.07.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde anahtarını evde unuttuğu için araç garajının çatısından eve tırmanmaya çalışan şahıs, çatı sacının kırılmasıyla düşerek yaralandı. Metrelerce yüksekten düşen 26 yaşındaki Fırat H. hastanede tedavi altına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde Cumhuriyet mahallesi Ateş sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. Katında meydana geldi. Fırat H. evin anahtarını içerde unuttu. Apartmanın 2. Katına çıkmak için önce araç garajının çatısına çıktı.

AW668110_05

ÇATIDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Çatıdaki plastik saçların kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan adamın imdadına ailesi yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AW668110_01

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyorKocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
Nazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktıNazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktı
İmamoğlu'ndan eleştirilere çizme ve şov yanıtı! Bakan Soylu'yu işaret ederek duyurduİmamoğlu'ndan eleştirilere çizme ve şov yanıtı! Bakan Soylu'yu işaret ederek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldi

Gözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldi

Avrupa'da istifa krizi! Bu kez de o isim açıkladı

Avrupa'da istifa krizi! Bu kez de o isim açıkladı

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

EYT için 2 aşamalı çalışma! Kadın ve erkekler için...

EYT için 2 aşamalı çalışma! Kadın ve erkekler için...

Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni güvenlik uygulamaları

Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni güvenlik uygulamaları

Nazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktı

Nazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktı

İlginizi Çekebilir

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.