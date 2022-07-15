Evine çatıdan girmeye çalıştı, metrelerce yüksekten düştü

Olay dün akşam saatlerinde Cumhuriyet mahallesi Ateş sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. Katında meydana geldi. Fırat H. evin anahtarını içerde unuttu. Apartmanın 2. Katına çıkmak için önce araç garajının çatısına çıktı.
Çatıdaki plastik saçların kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan adamın imdadına ailesi yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum