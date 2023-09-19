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    4. Evine gitmeye çalışan 20 yaşındaki adamın önce önünü kesti! Sonrasında ıssız bir sokağa sürükleyerek tecavüz etti

    Evine gitmeye çalışan 20 yaşındaki adamın önce önünü kesti! Sonrasında ıssız bir sokağa sürükleyerek tecavüz etti

    19.09.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere'nin Londra şehrinde gerçekleşen bir olay infial yarattı. Londra'nın kuzeyindeki Bernat kentinde arkadaşlarıyla gece eğlendikten sonra evine dönen 20 yaşındaki ismi açıklanmayan adam bir başka adamın tecavüzüne uğradı. Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra saldırganın görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

    Londra'da saatler 00.40'ı gösterdiğinde arkadaşlarıyla eğlenceden dönen ismi açıklanmayan 20 yaşındaki bir genç evine gitmek için hızlı adımlarla hareket ediyordu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gencin yanına bir adamın yaklaştığı ve ikilinin arasında tartışma çıktığı görüldü. Güvenlik kamerasının görüş açısından çıkarak genci Edgware Metro istasyonunun yakınında bir ıssız yola götüren adamın tecavüz ettiği bildirildi. Mağdur olayı anında polise haber verdi ve polis olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

    100 SAATTEN FAZLA GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ TARANDI

    Kuzey Batı Komuta Birimi'nden Dedektif Müfettiş Richard Lewsley, "100 saatten fazla güvenlik kamerası görüntüsü tarandı ve kapsamlı bir araştırma yapıldı. Adamın Edgware ve Hendon Central bölgelerini düzenli olarak ziyaret eden veya buraların yerlisi olduğuna inanıyoruz" dedi.

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    tecavüz İngiltere Londra

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