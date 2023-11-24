'Evine götürüp tecavüz etti' demişti! Bursa'daki cinayette yeni gelişme: 'İki tarafı birbirine düşürdü'

Olay, mayıs ayında Bursa'nın Nilüfer ilçesi kırsal Dağyenice Mahallesi’nde meydana geldi. Servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü, minibüsünde uzun süredir hostes olarak çalışan Aysun Y. ile birlikte evine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Aysun Y., kepçe operatörü olan erkek arkadaşı Ali Dinç'e, cep telefonundan gönderdiği mesajla konumunu bildirip, ‘Patronumla birlikteyim. Bu adam beni rahatsız ediyor' dedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Ali Dinç, tartıştığı Öğütçü’ye yanındaki tabancayla ateş etti. Öğütçü vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, Ali Dinç ile saldırıda yaralanan Aysun Y. kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası Kamil Öğütçü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Aysun Y.

"PATRONUM BENİ RAHATSIZ EDİNCE ALİ'DEN YARDIM İSTEDİM"

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ali Dinç ile Aysun Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 çocuk babası Ali Dinç, emniyetteki ifadesinde cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi. Eşinden boşandığı öğrenilen Aysun Y. ise "Patronum beni rahatsız edince Ali'den yardım istedim. Olayın bu boyuta ulaşacağını bilmiyordum. Üzgünüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Dinç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"AYSUN'U DAYAK YEMİŞ HALDE GÖRDÜM"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen soruşturmanın ardından Ali Dinç hakkında, Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılırken, Aysun Y. ise mağdur olarak gösterildi.

Ali Dinç

Davanın ilk duruşmasında ifade veren Ali Dinç, boşandığını ve eşi ölen Aysun Y. ile 13 yıldır dini nikahlı olarak yaşadıklarını söyledi. Aysun Y.'nin 2022 yılının ekim ayından itibaren, servis araçları bulunan Kamil Öğütçü'nün yanında hostes olarak çalıştığını belirten Ali Dinç, “Aysun, olaydan 15 gün önce patronunun kendisinden 'hoşlandığını' söyledi. Ben de çalışmamasını istedim. O gün Aysun, Kamil Öğütçü ile konuşup ayrılmak için işe gitti. Telefon ile aradığımda bana, ağlamaklı bir sesle, 'Bir yere gidiyorum seni arayacağım' dedi. Durumdan şüphelendim. Bunun üzerine, Kamil'in daha önceden bildiğim Dağyenice'deki evine gittim. Burada, Aysun'u dayak yemiş halde gördüm. Arabaya binip evden uzaklaşıyorduk. Bu sırada Kamil bana, 'Bu kadın kötü, seninle de benimle de beraber oldu, ben esnafım bu mesele kapatılmalı' dedi. Bunun üzerine, 'Doğru mu?' diye sorduğumda Aysun bana, ‘Yalan söylüyor. Beni bayıltana kadar dövdü. Zorla benimle oldu' dedi. Bunun üzerine Kamil ile kavgaya başladık. Bu sırada, güvenlik görevlisi olarak çalıştığım iş yerimde kullandığım belimdeki tabancam yere düştü. İkimiz de almak isterken silah ateş alınca, Kamil 'Yandım anam' diye bağırdı. Sonra olay yerinden ayrıldık" dedi.

"EVLERİNE GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETTİ"

Duruşmada ifade veren Aysun Y. ise olaydan 20 gün önce patronunun serviste kendisine, 'Sen dul kadınsın. Çok güzelsin. Erkeksiz yaşamazsın' şeklinde rahatsız edici sözler söylediğini öne sürüp, “Bu sözlerden sonra işi bırakmayı düşünüyordum. Kamil Bey o gün beni, istemememe rağmen Dağyenice Mahallesi'ndeki evlerine götürdü. Burada ormana çekip, direnmeme rağmen dövüp, bana tecavüz etti. Sonrasında Ali geldi. Aralarında çıkan kavgada Ali’nin yere düşen tabancasını almak istediler. Silah patladı. Patronum öldü” diye konuştu.

Kamil Öğütçü

"İKİ TARAFI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Cinayetle ilgili yargılamaya devam edildi. Tutuklu sanık Ali Dinç ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, maktulün eşi K.Ö. de müşteki olarak hazır bulundu. Ali Dinç’in, eşini tehdit ettiğini duyduğunu söyleyen K.Ö., servislerinde hostes olarak çalışan Aysun Y.’yi suçlayarak, “Davaya katılmak istiyorum. Ayrıca, mağdur konumundaki Aysun Y.’den şikayetçiyim. Kendisinin iki tarafı birbirine düşürdüğünü düşünüyorum. Olaya ilişkin görgüye dayalı bilgim yoktur. Ben şoförlerden, Ali Dinç'in eşim Kamil'i bir şekilde tehdit ettiğini duydum” ifadelerini kullandı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, “Sanığın olay tarihinde maktul Kamil ile mağdur Aysun'un yanına gidip, yanında getirdiği tabanca ile hedef almak suretiyle ateş ederek maktulü öldürdüğü, boğuşma sırasında ateş ederken minibüste bulunan mağdur Aysun'un da yaralandığı, sanığın, mağdurun yaralanmasını öngörmesine rağmen boğuşmaya devam edip, ateş etmek suretiyle neticeyi kabullendiği” ifadelerine yer verilerek, Ali Dinç hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, Aysun Y.’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ali Dinç’in cinayeti planlayarak işlemediğini söyleyen avukatları Okan Bozkurt ile Mert Atakılıç, müvekkillerinin tahliyesini talep ederken, sanık avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için ek süre veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA





