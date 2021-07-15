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  4. ABD'li adamın şaşkına çeviren keşfi! Evine tadilat yaparken buldu: Tam 160 tane

ABD'li adamın şaşkına çeviren keşfi! Evine tadilat yaparken buldu: Tam 160 tane

15.07.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Michigan'da yaşayan David Olson, evine tadilat yaptırmak isteyince olanlar karşısında şaşkına döndü. Evin arka bahçesinde kazı yapan Olson, toprağa bir şeylerin gömülü olduğunu fark etti. İlk etapta durumu çok umursamayan ancak kazdıkça şoka giren adam, yaşadıklarının sıra dışı olduğunu ifade etti.

ABD'li adamın şaşkına çeviren keşfi! Evine tadilat yaparken buldu: Tam 160 tane

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki David Olson, evinin arka tarafındaki bahçeye yaptığı tadilatta oldukça tuhaf bir durumla karşılaştı.

Kazı yaptıkça bahçede bulunan merdivenlerin altından siyah görünümlü eşyaların çıktığını gören Olson, dolgu olarak birkaç bowling topunun kullanıldığını fark etti. Ancak kazdıkça daha fazla top olduğunu gören adam tam 160 tane bowling topu çıkardı.

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KAZDIKÇA ÇIKTI

Detroit Free Press'e açıklama yapan David, ''Kazı yaparken oldukça sıradışı bir keşif yaptığımı söyleyebilirim. Önce bir molozun arkasında kuma gömülü siyah bir top gördüm. Sonra bunun bir bowling topu olduğunu anladım. Ama bunun üzerine çok düşünmedim. Kazdıkça ve derine indikçe şaşkına döndüm. Bu durumu Facebook'ta paylaştım ve bir Bowling fabrikasından bu topların temel olarak kullanıldığını öğrendim'' şeklinde konuştu.

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Ev sahibi, topları çeşitli farklı projeler için kullanmayı planladığını söyledi. Bowling topu için bir kiliseye sekiz top bağışladı ve ayrıca kendisi için bazı yedek topları saklamayı planlıyor.

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