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Daire sahibinin evini su bastı, belediye başkanına tepkisi şoke etti! "Beni tanıdınız mı"

25.08.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul için üst üste yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. İstanbullular uyandığında sabah sokakların göle döndüğü, trafiğin felç olduğu bir manzaraya uyandı. Mega kentte yağışın en çok etkili olduğu yerlerden biri de Esenyurt ilçesi oldu. İlçede evi sular altında kalan daire sahibi ile Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt arasında gerginlik yaşandı. Daire sahibinin Bozkurt'a tepkisinin ardındaki gerçek şaşkınlık içinde bıraktı.

Daire sahibinin evini su bastı, belediye başkanına tepkisi şoke etti! "Beni tanıdınız mı"

İstanbullular adeta gölde uyandı! Vatandaşlar iş yerlerini ve evlerini basan suları tahliye etmek için yoğun çaba gösteriyor. Esenyurt ilçesi ise sağanağın etkisini en çok gösterdiği bölgelerden oldu. Evini su basan daire sahibi, bölgede incemelelerde bulunan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a "Benim yüzümü hatırladınız mı?" şeklinde tepki gösterdi. Daire sahibinin bu tepkisinin ardında ise daha önceki selde de evini su bastığı ortaya çıktı.

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EVLERİ SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağmur yağışı etkili oldu. Esenyurt'ta da etkili olan yağış nedeni ile ilçenin farklı noktalarında su baskınları meydana geldi.

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Kuvvetli yağışta, Pınar Mahallesi'nde yine aynı noktada sel meydana geldi. Birçok işyeri ve bodrum katlarda bulunan evleri su bastı.

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İSKİ, itfaiye ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ederken, daire ve işyerlerinde hasar oluştu.

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BELEDİYE BAŞKANIYLA TARTIŞMA! "SİYASET YAPIYORSUN"

Sel sonrası bölgeye gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a, mağdur olduğu belirten daire sahibi tepki gösterdi.

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Daha önceki selde de evi zarar gören İsmail Uyruk, Başkan Bozkurt'a "Benim yüzümü hatırladınız mı?" diyerek tepki gösterdi.

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İkili bir süre tartışırken Başkan Bozkurt, Uyruk'a "Siyaset yapıyorsun" dedi.

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(DHA)

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Esenyurt kemal deniz bozkurt sağanak
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