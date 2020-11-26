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  4. Evinin camına 'koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz' yazılı afiş astı

Evinin camına 'koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz' yazılı afiş astı

26.11.2020 14:01 | Son Güncelleme:
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Evinin camına 'koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz' yazılı afiş astı

Tokat’ta gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka artışının fazla olduğu iller arasında Tokat’ı da saymasının ardından evinin camına 'Koronavirüs bitene kadar, misafir almıyoruz, misafir olmuyoruz, maske, mesafe, hijyen' yazılı afiş astı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün vaka artışı olan iller arasında Tokat’ı da sayması üzerine kentte yaşayan gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin camına, 'Evdeyiz, koronavirüs bitene kadar, misafir almıyoruz, misafir olmuyoruz, maske, mesafe, hijyen' yazılı afiş astı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın alınan genel tedbirler dışında kişisel tedbirlerin de önemine vurgu yaptığını, bu nedenle afişi hazırladığını ifade eden Fatma Esin Tuna, "Vaka sayıları çok ürkütücü duruma geldi, bir vaka bile çok denilen bir salgınla baş etmeye çalışıyoruz. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasından da takip ediyordum ve ilimizde her yeri kırmızı alan olarak görmek mümkün. Bu durumda herkes pandemi gönüllüsü olmalı. Sayın Sağlık Bakanımız konuşmasında kişisel tedbirlerin öneminin üzerinde durdu ve misafir alınmamasını tavsiye etti. Ben de bu yazıyı evimin camına asıyorum" dedi.

DHA

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