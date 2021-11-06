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  4. Evinin önündeki sokakta yerde yatarken bulundu! Merdiven detayı

Evinin önündeki sokakta yerde yatarken bulundu! Merdiven detayı

06.11.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kişi evinin önündeki sokakta ölü bulundu.

Evinin önündeki sokakta yerde yatarken bulundu! Merdiven detayı

Aktepe Mahallesi'nde 66 yaşındaki Cafer Perktaş'ı evinin önündeki sokakta hareketsiz gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Perktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

MERDİVEN DETAYI

Evin bahçesinde zeytin ağacına dayalı merdiven bulundu.

Jandarma, Perktaş'ın zeytin toplamak için çıktığı ağacın sokağa bakan kısmından düştüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Perktaş'ın cesedi, otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Adli Tıp morguna götürüldü. (AA)

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Hatay Hassa
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