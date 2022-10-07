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Eviniz için alabileceğiniz en yararlı akıllı ürün önerileri

06.10.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde zaman hepimiz için çok önemli. Hâl böyle olunca kullanıcılara zaman kazandıran akıllı sistemler ön plana çıkıyor. Özellikle de akıllı ürünler... Peki, eviniz için alabileceğiniz en yararlı akıllı ürün önerilerini keşfetmeye hazır mısınız? Öyleyse hayatınızı kolaylaştıracak seçeneklere beraber bakalım!

Eviniz için alabileceğiniz en yararlı akıllı ürün önerileri

Ev, okul, iş derken hayatımızın koşturmacayla geçtiği ortada. Dolayısıyla yükümüzü hafifletecek, bize zaman kazandıracak ürünlere ihtiyaç duyuyoruz. Neyse ki bu noktada imdadımıza akıllı ürünler koşuyor! Bu ürünlerden kimi bizim yerimize yerleri süpürüyor kimi basit bir komutla odanın ambiyansını değiştiriyor. Haydi gelin, bu ürünleri ve daha fazlasını inceleyelim!

1. Evin her köşesinde ultra keyifli müzik deneyimi için: Bose Home Speaker 500 Akıllı Hoparlör

Eviniz için alabileceğiniz en yararlı akıllı ürün önerileri

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Duşta müzik açıp keyif yaparken o an dinlemek istemediğiniz bir şarkının denk gelmesi kadar kötü bir şey yok. Neyse ki Bose Home Speaker 500 Akıllı Hoparlör bu sorunu çözüyor çünkü ürünün sesli komut özelliği var. Böylece kolayca şarkıları atlayabilir, tekrar çalabilir ve durdurabilirsiniz. Model; Spotify, Amazon Music ve Deezer başta olmak üzere birçok uygulama ile uyumlu bir şekilde çalışabilir. Ayrıca ürünün Bose Music uygulaması sayesinde favori listeleri, istasyonlar ve şarkılar arasında geçiş yapabilirsiniz.

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2. Evin içinde yayla havası: Xiaomi Mi Air Purifier 3H Akıllı Hava Temizleyici

Eviniz için alabileceğiniz en yararlı akıllı ürün önerileri

Evinizin havasını arındırmaya ne dersiniz? Xiaomi Mi Air Purifier 3H Akıllı Hava Temizleyici; sigara dumanı, ev tozu, evcil hayvan tüyleri, küf sporları, polen ve 0,3 mikron parçacıklar için %99,97'lik filtrelemeyle alerjenleri ortadan kaldırıyor. Xiomi Home uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Küçük boyutuyla evinizde sadece bir A4 kağıdı kadar yer kaplıyor.

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3. "Bana sadece dinlemek yetmiyor." diyenlere: Google Nest Hub

Eviniz için alabileceğiniz en yararlı akıllı ürün önerileri

Google Nest Hub'ın geniş ekranı sayesinde YouTube, Netflix ve diğer platformları keyifle izleyebilirsiniz. Akıllı hoparlör özellikleri yanında ürünü diğer akıllı cihazlarınızı kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Sleep Sensing özelliği ile ne zaman yattığınızı, ne zaman ve ne kadar uyduğunuzu öğrenebilirsiniz. Üstelik bu özelliği kullanmak için kameraya ihtiyacı yok. Ürünün Motion Sense özelliğinin aktif olması yeterli!

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4. Klasik ampullerin Z kuşağı: Philips Hue Akıllı Aydınlatma Başlangıç Kiti

Eviniz için alabileceğiniz en yararlı akıllı ürün önerileri

Çalışma odasına beyaz, salona ışık, yatak odasına loş ışık derdine son verecek akılla tanışmaya ne dersiniz? Philips Hue Akıllı Aydınlatma Başlangıç Kiti sayesinde ışıkların renk sıcaklıklarını ve tonlarını ayarlayabiliyorsunuz. Ürünü sesle komut vererek ya da uygulama üzerinden açıp kapatabiliyorsunuz. Bu sayede ürünü kolayca kullanabiliyor, odaları istediğiniz ambiyansa kavuşturabiliyorsunuz.

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5. Kettleların en akıllısı: Homend Smart Heatrow 1616H Su Isıtıcı

Eviniz için alabileceğiniz en yararlı akıllı ürün önerileri

Her şeyin akıllısı olur da su ısıtıcıların olmaz mı? Cool Touch ısı yalıtımı sayesinde el yakmayan ve özel kaplaması sayesinde sessiz çalışan Homend Smart Heatrow 1616H Su Isıtıcı; 1,7 litre kapasitesiyle kullanışlı bir seçenek. Ürün, Homend Smart uygulaması üzerinden Wi-Fi ile kontrol edilebiliyor. Böylece oturduğunuz yerden su kaynatma komutu verebilirsiniz. Gövdesinde bulunan gösterge paneli sayesinde suyun kaç derecede olduğunu da görebilirsiniz.

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6. Sağlıklı ve fit olmanın ilk adımı: Huawei Scale 3 Akıllı Tartı

Eviniz için alabileceğiniz en yararlı akıllı ürün önerileri

Şık tasarımı ve akıllı özellikleri sayesinde ona sadece "tartı" demek haksızlık. Huawei Scale 3 Akıllı Tartı; kütle, vücut yağ oranı, iskelet kas kütlesi, protein, iç organlardaki yağ seviyesi, nabız ve su yüzdesi başta olmak üzere tam 11 vücut verisi sunar. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı sayesinde tüm verilerinizi buluta yükler ve böylece değerlerini takip edebilmenizi kolaylaştırır. Misafir kullanıcı modu sayesinde tanımlı olmayan kullanıcıların verilerini siler.

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7. Kablosuz güvenlikçi: Blink Kablosuz Güvenlik Kamerası

Eviniz için alabileceğiniz en yararlı akıllı ürün önerileri

Blink Kablosuz Güvenlik Kamerası; çalışmak için prize ihtiyaç duymuyor, böylelikle onu dilediğiniz yere monte edebiliyorsunuz. İç ve dış mekân fark etmeksizin dilediğiniz yere kolayca yerleştirebiliyorsunuz. Modelin gece görüşü, hareket ve ses algılama özellikleri var. Yakaladığı görüntüleri dilerseniz bulut sisteminde ya da haricî bir bellekte saklayabiliyorsunuz. Tercih tamamen size kalmış!

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8. Evinizin en hamaratı: iRobot Roomba 693 Robot Süpürge

Eviniz için alabileceğiniz en yararlı akıllı ürün önerileri

iRobot Roomba 693 Robot Süpürge, hiçbir kirli noktayı atlamadan odaları silip süpürüyor. Gerek halıların üzerini gerek çıplak zeminleri pırıl pırıl yapıyor. Uygulaması sayesinde kolayca kullanılabiliyor. Sensörleri sayesinde düşme veya çarpma gibi sorunlar yaratmıyor. Akıllı temizlik robotu aynı zamanda dost canlısı çünkü hem Alexa hem Google Asistan'la uyumlu şekilde çalışıyor.

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9. Ütü artık prizde kalsa da dert değil: TP-Link Akıllı WiFi Priz

Eviniz için alabileceğiniz en yararlı akıllı ürün önerileri

"Ütüyü prizden çektim mi?" diye düşüne düşüne kaç kere yoldan geri döndünüz? Öyleyse sıradaki önerimiz tam size göre! TP-Link Akıllı WiFi Priz, Tapot uygulaması sayesinde Wi-Fi üzerinden kolayca kontrol edilebiliyor. Bunun yanında programlanabilmesi ile otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Google Asistan ve Alexa sayesinde sesli komutla kullanılabiliyor. Yokluk modu ile siz evde yokken cihazları belirli aralıklarla açıp kapayarak evde biri varmış izlenimi veriyor.

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10. Kapı önünde anahtar aramayın: Dioche Parmak İzi ve Dokunmatik Ekran Akıllı Kilit

Eviniz için alabileceğiniz en yararlı akıllı ürün önerileri

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Yoğun bir günden sonra eve gidip keyif yapmanın önündeki en büyük engel anahtar olabilir. Bir de anahtarı unutma derdi var ki sormayın gitsin. Neyse ki Dioche Parmak İzi ve Dokunmatik Ekran Akıllı Kilit sayesinde artık bunları düşünmenize gerek yok. Kilidi parmak izi okutarak, şifre girerek, IC kart okutarak ya da klasik anahtarla açabiliyorsunuz. IC karta kişi tanımlayıp evinize kimlerin girebileceğini seçebiliyorsunuz.

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