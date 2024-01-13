Eviniz ısınmıyorsa dikkat! Bu taktik faturanızı yarı yarıya düşecek, evinizi sıcacık yapacak!

Kış mevsiminde ısınma sorunlarıyla başa çıkmak bazen zorlayıcı olabilir. Ancak hiç endişelenmeyin! çünkü bu basit taktikle evinizi sıcacık yapabilir ve enerji faturanızı yarı yarıya düşürebilirsiniz. Bu pratik ve etkili ev ısıtma yöntemi kış aylarında daha konforlu bir ortama kavuşmanızı sağlıyor. Evinizin ısınmasını artırmak ve aynı zamanda enerji tasarrufu yapmak için haberimize göz atabilirsiniz.

Petekleriniz sıcacık olmasına rağmen, evin içi buz gibiyse ısı kaybını önlemeniz için mutlaka önlem almalısınız. Özellikle yalıtım yapılmamış bir binada oturuyorsanız bu sorunla karşı karşıya kalmanız olası.

DOĞAL GAZ FATURANIZI YARI YARIYA DÜŞÜRECEK ISINMA TAKTİĞİ

Eviniz ısınmıyor veya daha çok ısınmasını istiyorsanız yapmanız gereken tek şey aliminyum folyo levhasınız peteklerinizin arkasına koymak.

Eğer evinizde aliminyum folyo levhası bulunkuyorsa genişçe bir kartonu mutfakta kullandığınız aliminyum folyo ile kaplayarak da koyabilirsiniz.

Bu yöntem sayesinde ısı duvar tarafından emilmeyecek ve odaya yansıyacaktır. Kalorifer peteğinin arkasına alüminyum folyo koyarak %3'lük bir ısı elde edebilirsiniz. Peteğin arkasına koyulan alüminyum folyo kaplama taktiği sayesinde petekten çıkan sıcak duvardan dışarı çıkacak ve evinizde ısı kaybı önlenecek.



