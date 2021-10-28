Eviniz mis gibi kokacak! Evde oda kokusu yapımıyla ilgili detaylar

Sizler de sağlığınızdan ödün vermeden, üstelik çok daha ucuza mal ederek oda kokusu hazırlayabilirsiniz. İster mevsimlere göre bulabildiğiniz bitki ve meyvelerle isterseniz de aromatik yağlarla oda kokuları yapmanız mümkün. Almanız gerekenler bir sprey şişesi, birkaç aromatik bitki veya meyve ve sonuç: Eve yayılan muhteşem kokular! Peki oda kokuları evde nasıl yapılır? İşte detaylar...
Öncelikle sevdiğiniz koku ve aromaları belirlemelisiniz.
Mevsimlere göre kolay bulabileceğiniz baharat, aromatik bitkiler ve meyveleri seçebilirsiniz.
Çubuklu oda kokusu yapacaksanız doğal bambu çubukları kullanabilirsiniz.
Kokuların özütünü daha iyi elde edebilmek için malzemeleri karıştırıp tencerede kaynatabilirsiniz.
Oda kokularınızı hazırladıktan sonra soğumaya bırakmalı ve süzme işleminden sonra kullanmalısınız.
MALZEMELER
Portakal
Elma
Tarçın
YAPILIŞI
Portakal kabuklarını ince ince doğrayıp tencerenin içine koyun.
Soyduğunuz elmanın kabuklarını tencerenin içine atın.
3-5 adet karanfili tencereye ekleyin.
Üzerini geçecek kadar su ekleyip su kaynayıncaya kadar bekleyin.
MALZEMELER
Lavanta ya da yasemin yağı/esansı
Karbonat
YAPILIŞI
Tencereye koyduğunuz yarım litre suyun içine 10 damla lavanta ya da yasemin yağı damlatın.
1 tatlı kaşığı karbonat ekleyip kaynatmaya bırakın.
MALZEMELER
1 yemek kaşığı etil alkol
10-20 damla aromatik yağ
YAPILIŞI
İçi boş cam şişeye 1 yemek kaşığı alkolü dökün.
Daha sonra esansiyel yağı damlatıp bambu çubuk yardımıyla karıştırın.
4-5 adet bambuyu şişeye koyarak çubuk oda kokunuzu hazırlamış olacaksınız.
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