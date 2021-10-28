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Eviniz mis gibi kokacak! Evde oda kokusu yapımıyla ilgili detaylar

28.10.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazen köşe bucak temizlik yaptığınız halde evinizde oluşan kötü kokuların önüne geçemeyebilirsiniz. Hem kötü kokuların önüne geçmek hem de evinizde ferah bir ortam oluşturmak için oda kokuları muhteşem bir çözüm olabilir! Piyasada satılan kimyasal içerikli oda kokuları sizleri endişelendiriyorsa çözümü basit: Ev yapımı doğal oda kokuları. İşte detaylar...

Eviniz mis gibi kokacak! Evde oda kokusu yapımıyla ilgili detaylar

Sizler de sağlığınızdan ödün vermeden, üstelik çok daha ucuza mal ederek oda kokusu hazırlayabilirsiniz. İster mevsimlere göre bulabildiğiniz bitki ve meyvelerle isterseniz de aromatik yağlarla oda kokuları yapmanız mümkün. Almanız gerekenler bir sprey şişesi, birkaç aromatik bitki veya meyve ve sonuç: Eve yayılan muhteşem kokular! Peki oda kokuları evde nasıl yapılır? İşte detaylar...

EVDE ODA KOKUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

  • Öncelikle sevdiğiniz koku ve aromaları belirlemelisiniz.

  • Mevsimlere göre kolay bulabileceğiniz baharat, aromatik bitkiler ve meyveleri seçebilirsiniz.

  • Çubuklu oda kokusu yapacaksanız doğal bambu çubukları kullanabilirsiniz.

  • Kokuların özütünü daha iyi elde edebilmek için malzemeleri karıştırıp tencerede kaynatabilirsiniz.

  • Oda kokularınızı hazırladıktan sonra soğumaya bırakmalı ve süzme işleminden sonra kullanmalısınız.

  • Hazırladığınız karışımları ağzı kapalı olacak şekilde serin ve güneş almayan yerlerde saklayabilirsiniz.

EV YAPIMI ODA KOKULARI TARİFLERİ

PORTAKAL, TARÇIN ve ELMALI ODA KOKUSU

MALZEMELER

  • Portakal

  • Elma

  • Tarçın

  • Su

YAPILIŞI

  • Portakal kabuklarını ince ince doğrayıp tencerenin içine koyun.

  • Soyduğunuz elmanın kabuklarını tencerenin içine atın.

  • 3-5 adet karanfili tencereye ekleyin.

  • Üzerini geçecek kadar su ekleyip su kaynayıncaya kadar bekleyin.

  • Tencere soğuduktan sonra suyu süzerek sprey şişesine boşaltın. Oda kokunuz hazır.

AROMATİK YAĞLAR İÇEREN ODA KOKUSU

MALZEMELER

  • Lavanta ya da yasemin yağı/esansı

  • Karbonat

  • Su

YAPILIŞI

  • Tencereye koyduğunuz yarım litre suyun içine 10 damla lavanta ya da yasemin yağı damlatın.

  • 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyip kaynatmaya bırakın.

  • Su kaynadıktan sonra soğumaya alın ve soğuduktan sonra 5 damla daha esansiyel yağdan ekleyip sprey şişesine boşaltın.

ÇUBUK ODA KOKUSU

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı etil alkol

  • 10-20 damla aromatik yağ

  • 4-5 adet bambu çubuk

YAPILIŞI

  • İçi boş cam şişeye 1 yemek kaşığı alkolü dökün.

  • Daha sonra esansiyel yağı damlatıp bambu çubuk yardımıyla karıştırın.

  • 4-5 adet bambuyu şişeye koyarak çubuk oda kokunuzu hazırlamış olacaksınız.

  • Hem odanıza şıklık katabilir hem de oda kokusu olarak kullanabilirsiniz.
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