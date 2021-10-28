Eviniz mis gibi kokacak! Evde oda kokusu yapımıyla ilgili detaylar

Sizler de sağlığınızdan ödün vermeden, üstelik çok daha ucuza mal ederek oda kokusu hazırlayabilirsiniz. İster mevsimlere göre bulabildiğiniz bitki ve meyvelerle isterseniz de aromatik yağlarla oda kokuları yapmanız mümkün. Almanız gerekenler bir sprey şişesi, birkaç aromatik bitki veya meyve ve sonuç: Eve yayılan muhteşem kokular! Peki oda kokuları evde nasıl yapılır? İşte detaylar...

EVDE ODA KOKUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

Öncelikle sevdiğiniz koku ve aromaları belirlemelisiniz.

Mevsimlere göre kolay bulabileceğiniz baharat, aromatik bitkiler ve meyveleri seçebilirsiniz.

Çubuklu oda kokusu yapacaksanız doğal bambu çubukları kullanabilirsiniz.

Kokuların özütünü daha iyi elde edebilmek için malzemeleri karıştırıp tencerede kaynatabilirsiniz.

Oda kokularınızı hazırladıktan sonra soğumaya bırakmalı ve süzme işleminden sonra kullanmalısınız.

Hazırladığınız karışımları ağzı kapalı olacak şekilde serin ve güneş almayan yerlerde saklayabilirsiniz.

EV YAPIMI ODA KOKULARI TARİFLERİ

PORTAKAL, TARÇIN ve ELMALI ODA KOKUSU

MALZEMELER

Portakal

Elma

Tarçın

Su

YAPILIŞI

Portakal kabuklarını ince ince doğrayıp tencerenin içine koyun.

Soyduğunuz elmanın kabuklarını tencerenin içine atın.

3-5 adet karanfili tencereye ekleyin.

Üzerini geçecek kadar su ekleyip su kaynayıncaya kadar bekleyin.

Tencere soğuduktan sonra suyu süzerek sprey şişesine boşaltın. Oda kokunuz hazır.

AROMATİK YAĞLAR İÇEREN ODA KOKUSU

MALZEMELER

Lavanta ya da yasemin yağı/esansı

Karbonat

Su

YAPILIŞI

Tencereye koyduğunuz yarım litre suyun içine 10 damla lavanta ya da yasemin yağı damlatın.

1 tatlı kaşığı karbonat ekleyip kaynatmaya bırakın.

Su kaynadıktan sonra soğumaya alın ve soğuduktan sonra 5 damla daha esansiyel yağdan ekleyip sprey şişesine boşaltın.

ÇUBUK ODA KOKUSU

MALZEMELER

1 yemek kaşığı etil alkol

10-20 damla aromatik yağ

4-5 adet bambu çubuk

YAPILIŞI