Evinizi bir konser alanına çevirecek en iyi ses sistemi modelleri

İyi bir görüntü kalitesi ve başarılı bir ses sistemi ile evde sinema keyfini yaşayabilirsiniz. Ses sistemlerini partilerinizde kullanarak unutulmaz anlara imza atabilirsiniz. Peki, hangi ürünü almalısınız? Ses sistemi alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlardan biri ürünün boyutu. Tabii teknolojiyi yakalayan ve bütçenize uygun bir ürün olması da gerekiyor. Piyasada yer alan birçok çeşit arasından seçim yapmak oldukça zor. Bu nedenle sizi araştırma derdinden kurtaracak en iyi ürünleri listeledik. Gelin, bu listeye birlikte göz atalım.

1. Zamansız tasarımı ile Creative SBS E2900 Ses Sistemi

En iyi ses sistemi araştırmasında ilk önerimiz olan Creative SBS E2900 Ses Sistemi, uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor. 2.1 Bluetooth ile güçlü bir bağlantı kuran ürün, kabloya gerek duymadan bağlanmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca USB ve SD kart üzerinden müzik dinleme özelliğinin yanında Aux girişi ile kablolu bağlantı imkanı da veriyor. Üstelik FM radyoları da dinleyebilirsiniz! Güçlü subwooofer özelliği ile cihaz, kristal netliğinde müzik deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Cihaz üzerinde bulunan tuşlar ise cihazı manuel kontrol etmenize olanak tanıyor. Arka aydınlatma LED, odaya şık bir görünüm katarken aradığınız parti havasını oluşturuyor.

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2. Evde sınırsız parti vermenizi sağlayan Trust Gaming 21738 Ses Sistemi

En kaliteli ses sistemi markası listesinde kendine yer bulan Trust Gaming 21738 Ses Sistemi, 5+1 hoparlör setinden oluşuyor. Ürün, 90 W ortalama ses gücüne ve 180 W pik gücüne sahip. Subwoofer içinde yer alan ve sesle senkronize olan LED, görsel bir şov sunuyor. Güçlü bas özelliği ile cihaz, eşsiz bir müzik deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor. Uzaktan kumandası kolayca kontrol etmenizi sağlarken benzersiz ses kalitesi sinema salonunu evinize getiriyor. Ürün, akıllı güç yönetimi sayesinde 60 dakika kullanılmadığı anda bekleme moduna geçerek enerji tasarrufuna destek oluyor. Xbox, Wii, PC ve Playstation 3 ile uyum gösteriyor.

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3. Fark yaratan dizaynı ile Panasonic SC-AKX320 Ses Sistemi

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16 cm bas hoparlöre ve 2 kanallı amplifikatöre sahip olan Panasonic SC-AKX320 Ses Sistemi, kullanıcılarına güçlü ve net bir ses deneyimi yaşatıyor. Bluetooth ile akıllı cihazlarla kolayca bağlantı kurabilen ürün, istediğiniz parçayı anında dinlemenize yardımcı oluyor. Mat ve parlak materyallerden üretilen cihaz, muhteşem kontrastı sayesinde bulunduğu odaya hoş bir görünüm kazandırıyor. Ekolayzır özelliğiyle ise dinlediğiniz tarza uygun modu seçerek müzik keyfinizi ikiye katlıyor! Ürün üzerinde bulunan orta tekerlek şarkıları değiştirmenize yardım ederken ses ayarı yapmanızı da sağlıyor. AUX girişi ile kablolu bağlantı gerçekleştirebilen cihazda CD ile müzik dinlemek de mümkün.

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4. Üstün özellikleri ile Logitech Z607 Ses Sistemi

En iyi ev ses sistemi markası arasında yer alan Logitech Z607 Ses Sistemi, size unutulmayacak bir müzik keyfi yaşatıyor. 5+1 hoparlör setinden oluşan ürün, berrak tizleri ve güçlü basları sayesinde tatmin edici bir netlik sunuyor. 6.2 metrelik kablo uzunluğu ile hoparlörleri istediğiniz alana yerleştirmenize olanak tanırken bu sayede bulunduğunuz ortamda muhteşem bir akustik yakalamanıza yardım ediyor. Ürüne; RCA kablo, USB ve Bluetooth ile bağlanmak mümkün. Ayrıca SD kart okuyucu özelliği ile herhangi bir cihaza bağlanmadan da şarkı dinleyebilirsiniz! Kolay erişim imkanı veren cihaz, her an müzik dinlemeniz için gereken desteği sunuyor. 10 metreye kadar kontrol edebilen uzaktan kumanda, şarkıyı istediğiniz anda yerinizden kalkmadan durdurmanızı ya da sesi yükseltmenizi sağlıyor.

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5. Şık yapısı ile ALLY MC 511 Ses Sistemi

Ses sistemi tavsiyelerinde sırada ALLY MC 511 Ses Sistemi var. 5.0 Bluetooth özelliği ile 10 metreye kadar erişim imkanı veren ürün, AUX ve SD kart ile müzik dinlemenize de yardımcı oluyor. Ses düğmesine uzun basarak Bluetooth özelliğini aktifleştirebileceğiniz ürün, yüksek kalite bas tonları ile ev partileriniz için ihtiyacınız olan her şeyi size sunuyor. Renkli LED desteği sayesinde harika bir ambiyans oluştururken 2 hoparlörden oluşan sistemiyle tarifsiz bir müzik deneyimi yaşatıyor. Manuel ses ayarı ile sesi istediğiniz düzeyde ayarlamanıza olanak tanıyor. Sağlam yapısı ise uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

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6. Sinema keyfini evinize taşıyan EDIFIER C2XD Ses Sistemi

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En iyi ses sistemi markası araştırmamızda yer alan EDIFIER C2XD Ses Sistemi; subwoofer, 2 uydu hoparlörü, uzaktan kumanda ve amplifikatörden oluşuyor. Zarif tasarıma sahip olan ürün, bulunduğu ortama hoş bir hava katıyor. 16.6 cm bas hoparlör ve arka kısımda bulunan bas refleks, güçlü ve derin bir ses deneyimi sunuyor. Ayrıca kızılötesi uzaktan kumanda ile cihazı kolayca kontrol edebilirsiniz! Ürün üzerindeki orta tekerlek müziği değiştirmenizi sağlarken ses ayarını yükseltip alçaltmanıza olanak tanıyor. Aux girişi ile televizyon ve bilgisayarla bağlantı kurabileceğiniz cihaz, mükemmel bir müzik deneyimi yaşatıyor.

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7. Şık görünümü ile Thonet and Vander Kurbis Ses Sistemi

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Ev için en iyi ses sistemi arayışınız varsa mutlaka bakmanız gereken Thonet and Vander Kurbis Ses Sistemi, Hammer Bass teknolojisi sayesinde etkili bir bas gücüne sahip. Hİ-Fİ 2.0 özelliği ile ses en yüksek düzeye çıkarıldığında dahi ses kalitesinde bozulma olmuyor. Near-Field hoparlörler, kristal berraklığında ses deneyimi yaşatıyor. Bluetooth ile bilgisayara, akıllı TV'lere, tablete ve akıllı cihazlara kolayca erişim sağlıyor. Kauçuktan üretilen bas üzerindeki halka, yüksek derecedeki ses şiddetine dayanıklılık gösteriyor. Yüksek yoğunluklu polimerden üretilen cihaz, ses sızıntılarını önlüyor ve daha verimli bir ses performans yaşatıyor. Sağlam yapısı ise uzun süreli kullanım sunuyor.

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8. Kolay taşıma imkanı veren Yamaha YAS-109 Ses Sistemi

En iyi taşınabilir ses sistemi olarak gösterilen Yamaha YAS-109 Ses Sistemi, sinema salonu tadında film izlemenize olanak tanıyor. Pürüzsüz ses kalitesi ile konser havasında müzik dinlemenize yardımcı olan ürün, Alexa uygulaması sayesinde ses ile kontrol imkanı sağlıyor. Bluetooth ile bağlantı özelliği bulunan ürün; akıllı cihazlarla, bilgisayarlarla ve akıllı TV'lerle rahatlıkla bağlantı kuruyor. Ergonomik tasarımı sayesinde kolay taşıma ve yer değiştirme fırsatı veren cihazın HDMI girişi ile kablolu bağlantı kurulabiliyor. Sağlam materyallerden üretilen ürün, uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Ayrıca şık tasarımıyla odanıza zarif bir görünüm katıyor.

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9. Fark yaratan ses kalitesi ile Speedlink Gravity Carbon Ses Sistemi

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Ses sistemi önerisi olarak sırada Speedlink Gravity Carbon Ses Sistemi var. Ürün, 1 subwoofer ve 2 hoparlörden oluşuyor. Bluetooth bağlantısı ile kablo sorununu ortadan kaldıran cihaz, tablet ve akıllı TV'lerle kolayca bağlantı kuruyor. Muhteşem ses deneyimi sunan ürün, evinizde vereceğiniz partilerde keyifli bir müzik deneyimi yaşatıyor. Zarif tasarımı ile bulunduğu ortama uyum sağlayan cihaz, ergonomik yapısı sayesinde fazla yer kaplamıyor. Uzaktan kumanda ile kolay kontrol imkanı verirken otomatik beklemede modu elektrik tasarrufu yapmanızı sağlıyor. Aux girişine sahip olan üründe kablolu bağlantı da kurulabiliyor.

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10. Ergonomik yapısı ile Wavemaster

Farklı bir ses deneyimi yaşatan Wavemaster, 1 subwoofer ve 2 uydu hoparlöründen oluşuyor. Estetik tasarımıyla bulunduğu ortama hoş bir görünüm katan ürün, olağanüstü ses kalitesi sayesinde evinizde muhteşem etkinlikler planlamanıza yardımcı oluyor. Ses sisteminde bulunan kumanda uzaktan kontrolü mümkün kılarken Bluetooth özelliği akıllı cihazlara kablosuz bağlanma imkanı veriyor. Güçlü bası müziğin ritmini tam olarak yansıtırken cihaz yanında bulunan tekerlek ses düzeyini istediğiniz seviyede ayarlamanızı sağlıyor. Dayanıklı materyallerden üretilen ürün, uzun yıllar sizinle olacak gibi görünüyor!

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11. Sınırsız eğlence sunan Philips Ses Sistemi

Subwoofer ve soundbardan oluşan Philips TAB5305/12 Ses Sistemi, benzersiz geometrik tasarımıyla dikkat çekiyor. Bluetooth ve optik giriş ile bağlantı kurabileceğiniz ürün, derin bas ve net ses kalitesi ile dilediğiniz müziği özgürce dinlemenizi sağlıyor. HDMI ARC ile TV'ye bağlanan cihazın sesini televizyon kumandası ile ayarlayabilmeniz de bir diğer güzelliği! Ürün, sağlam yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunuyor. Ergonomik dizaynı ile odanızda fazla yer kaplamayan ürün, üzerinde bulunan tuşlarla cihazı kontrol etmenize olanak tanıyor.

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12. Uzun süreli kullanım sunan TeknoExpress Ses Sistemi

9D Surround sisteme sahip olan TeknoExpress Ses Sistemi, eşsiz bir müzik deneyimi yaşatıyor. 2+1 hoparlör sistemine sahip olan ses sistemi, renkli ışık özelliğiyle mükemmel bir ambiyans oluşturuyor. Bluetooth ile 10 metreye kadar bağlantı sağlayan ürün, kablonun yarattığı kötü görüntüyü ortadan kaldırıyor. Cihaz, ister televizyonda ister bilgisayarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Üzerinde bulunan volume tuşu ses şiddetini ayarlamanızı sağlarken subwoofer tuşu ise bas derecesini istediğiniz seviyeye getirmenize olanak tanıyor. Parlak görünümüyle odaya şık bir duruş katan ürün, uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor.

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13. Mükemmel ses deneyimi sunan JBL Cinema SB260 Ses Sistemi

Dengeli ses ayarına sahip olan JBL Cinema SB260 Ses Sistemi, müzik ve filmleri daha keyifli hale getiriyor. Bluetooth bağlantısı sayesinde akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, TV ve tablet gibi birçok cihaz ile bağlantı kurabiliyor. Güçlü ses özelliğine sahip Dolby Dijital teknolojisi kendinizi filmin içinde gibi hissettiriyor. Ayrıca güçlü basları evinize getirerek muhteşem partiler vermenize olanak tanıyor. HDMI ARC bağlantısı ile sorunsuz bir müzik aktarımı yapıyor. Hoş tasarıma sahip olan ürün her ortama uyum sağlıyor. Dayanıklı materyallerden üretildiği için uzun süreli kullanım sunuyor.

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