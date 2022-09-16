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Evinizin enerjisini değiştirmenize olanak sağlayacak ürün ve öneriler

15.09.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizin enerjisini değiştirmek ve evde geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hâle getirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ev dekorasyonunuza kendi tarzınıza göre küçük dokunuşlar yapmak ve ortamınızı farklılaştırmak için büyük bütçe ve emeğe ihtiyacınız yok. Bu yolda size yardımcı olacak, ilham verecek, evinizi keyifle dekore etmenizi sağlayacak bütçe dostu birbirinden farklı ve şık ürünlere göz atmaya ne dersiniz? Öyleyse okumaya devam edin!

Evinizin enerjisini değiştirmenize olanak sağlayacak ürün ve öneriler

Ev dekorasyonunu tamamen değiştirme gibi büyük zahmetlere girmeden evinizde farklılık ve yenilik yapmanız mümkün. Bu değişikliği yaparak evinizi daha stil sahibi ve enerjik hâle getirmenizi sağlayacak ürünleri bir araya getirdik. Şık mumlardan yapay bitkiye, tütsülükten saksıya, abajurdan kırlent kılıfına kadar birbirinden güzel eşyalar sizi bekliyor. Haydi gelin, evinizin enerjisini değiştirecek ürünleri hep birlikte inceleyelim!

1. Evinizin enerjisine enerji katın: Karaca 2'li Şamdan Mum

Evinizin enerjisini değiştirmenize olanak sağlayacak ürün ve öneriler

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Ev dekorasyonunuzun fazla sakin ve durağan olduğunu düşünüyorsanız Karaca 2'li Şamdan Mum ile evinizin enerjisini yükseltebilirsiniz. Ürünün albenili kırmızı rengi sayesinde çok daha sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Dayanıklı malzemeden üretilen ve kolaylıkla temizlenebilen mum setini ister yemek masasında ister konsol üzerinde hatta pencere önünde bile konumlandırabilirsiniz. Mumları yerleştirmek için taş, mat siyah kaplamalı ya da gümüş renkli tekli şamdanları tercih edebilirsiniz. Mumları bitkilerle ve onlara uyumlu biblolarla birlikte kullanarak evinizde hoş bir köşe elde edebilirsiniz.

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2. Negatif enerjiden kurtulun: Elif Aksesuar Şelale Geri Akışlı Tütsülük

Evinizin enerjisini değiştirmenize olanak sağlayacak ürün ve öneriler

Seramik malzemeden üretilen Elif Aksesuar Şelale Geri Akışlı Tütsülük'te hem çubuk hem geri akışlı tütsüleri kullanabilirsiniz. Binlerce yıldır birbirinden çok farklı topluluklarca çakra açmak ve enerji temizlemenin yanı sıra meditasyon ya da yoga yaparken kullanılan tütsüleri siz de evinizi negatif enerjilerden arındırmak amaçlı kullanabilirsiniz. Yaktıktan sonra tütsülüğe yerleştireceğiniz tütsüyü evinizin içinde dolaştırabilir ve bütün rahatsız edici enerjileri evinizden temizleyebilirsiniz. Modeli tütsü yakmadığınız zamanlarda şık ve zarif görünümüyle ev dekorasyonunuza hoş bir hava katmak için de kullanabilirsiniz. Ürünü beyaz renkli nesnelerle kullanarak zıt renklerin uyumundaki dengeyi yakalayabilirsiniz.

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3. Kendinizi yeşilin huzuruna bırakın: Geshiglobal Yapay Çiçek

Evinizin enerjisini değiştirmenize olanak sağlayacak ürün ve öneriler

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Evinizde bitki görmekten ve yeşilin verdiği dinginlikten hoşlanıyor ancak bitki bakımında zorlanıyorsanız Geshiglobal Yapay Çiçek, tam da size göre! Her baktığınızda size huzur verirken sizi sulama, budama gibi işlerle uğraştırmayacak ürünle evinize hoş bir hava katabilirsiniz. 15 cm bitki ve 8 cm saksı yüksekliğine sahip çiçeği evinizin herhangi bir odasında konumlandırabilirsiniz. Bulunduğu yere canlılık ve yaşama sevinci katan ürünü cam önlerinde, masa veya sehpa üstlerinde kullanabilirsiniz. Temizliği oldukça kolay olan yapay çiçeği gözünüzün önünden ayırmak istemeyeceksiniz!

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4. Modern stili tercih edenlere: Çizgi Sanat Halka Bohem Vazo 2'li Set

Evinizin enerjisini değiştirmenize olanak sağlayacak ürün ve öneriler

Evinizde modern dekorasyon stilini benimsediyseniz sade ve basit geometrik formlara sahip dekoratif eşyaları tercih edebilirsiniz. Çizgi Sanat Halka Bohem Vazo 2'li Set de gerek düzgün çizgileri gerek sanatsal zarafetiyle modern stilin en güzel temsilcilerinden biri. Vazo setini tercih ederek evinize rahatlatıcı ve dinginleştirici bir enerji katabilirsiniz. Ürünü kuru çiçekleri sergilemekte kullanabileceğiniz gibi sade şekilde de kullanabilirsiniz. Vazoları, modern çizgideki mumlarla ya da minimal birkaç ev aksesuarıyla kombinleyerek güzel ve şık bir köşe oluşturabilir, ortamın enerjisini yükseltebilirsiniz.

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5. El işi sevenlere: ÖZENEV Punch Tasarımlı Bohem Desenli Dekoratif Kırlent Kılıfı

Evinizin enerjisini değiştirmenize olanak sağlayacak ürün ve öneriler

Kanepe ve koltuklarınızda birbirinden farklı kırlent kombinasyonlarını kullanarak daha zengin bir görünüm elde etmeniz mümkün. Etnik ve otantik desenlere sahip el yapımı punch işlemeli ÖZENEV Punch Tasarımlı Bohem Desenli Dekoratif Kırlent Kılıfı da tercih edebileceğiniz en güzel seçeneklerden biri. 45x45 cm ebadındaki ürünle ev ortamınıza farklı bir hava katabilirsiniz. Gizli fermuar tasarımına sahip olan kırlentin 12 farklı desen ve renk seçeneği arasından evinize en uygun seçeneği tercih edebilirsiniz. Ürünü uzun yıllar ilk günkü hâliyle muhafaza etmek için 30 derece sıcaklıkta hassas yıkama yapmanız tavsiye edilir.

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6. Ahşap ve hazeranın uyumundan yararlanın: AHŞAP FABRİKASI İstanbul Serisi Mini Beyoğlu Hazeranlı Ahşap Abajur

Evinizin enerjisini değiştirmenize olanak sağlayacak ürün ve öneriler

Evinizi daha sıcak bir hâle getirmek istiyorsanız tercih edebileceğiniz ürünlerden bir tanesi de AHŞAP FABRİKASI İstanbul Serisi Mini Beyoğlu Hazeranlı Ahşap Abajur. El işçiliği ile özenle üretilen ve kullanıcılardan oldukça yüksek puan alan abajuru ister salon veya oturma odasında ister yatak odasında kullanabilirsiniz. E27 duy tipine sahip ürüne sarı ışık LED ampul takarak romantik bir köşe elde edebilirsiniz. Modern, bohem veya minimal tarzda döşenen bütün evlere kolaylıkla uyum sağlayacak ve ortama şık bir hava katacak ürünü sizin de çok seveceğinize eminiz!

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7. Evinize bereket getirin: Kübik Fil Biblo

Evinizin enerjisini değiştirmenize olanak sağlayacak ürün ve öneriler

Farklı kültürlerde bereket, şans, servet ve bilgeliği temsil eden fil sembolü; günümüzde de ev dekorasyonunda sıklıkla tercih ediliyor. Siz de Kübik Fil Biblo ile fil sembolünün gücünden yararlanabilir ve turuncu rengin enerjisini evinize katabilirsiniz. Dilerseniz ürünün gold rengini de tercih edebilirsiniz. Ürünü konsol, orta sehpa veya kitaplıklarınızda konumlandırabilirsiniz. Bibloyu küçük süs bitkileriyle kullanarak evinizde iç açan bir köşe oluşturabilirsiniz. Geometrik çizgilerden ve hayvan figürlerinden hoşlanıyorsanız evinize hoş bir hava katmak katacak biblo tam da size göre!

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Anahtar Kelimeler:
mum şamdan tütsülük vazo yapay çiçek
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