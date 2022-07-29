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Evinizin estetiğini arttıracak en şık duvar rafı çeşitleri

28.07.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev dekoru meraklıları ve raf tutkunları, evinizin daha güzel görünmesini sağlamak için daha ne bekliyorsunuz? Onlarca farklı raf modellerini bir arada görebileceğiniz sayısız ürün seçeneklerini sizler için buluşturuyoruz. Herkesin beğeneceği en trend raf seçeneklerini görmeye ne dersiniz? O hâlde gelin, en güzel raf çeşitlerini birlikte inceleyelim.

Evinizin estetiğini arttıracak en şık duvar rafı çeşitleri

Evinizde ne kadar çok dekor malzemesi olursa olsun, onlar bazen yetersiz kalabiliyor. Özellikle biblo, vazo ve aile fotoğrafları dekor olarak kullanılacağı zaman raf gibi kullanışlı ürünlere ihtiyaç duyuluyor. Ev dekorasyonunun mükemmel tamamlayıcısı olan raf modelleri ile duvarların görünüşü anında farklı bir boyut kazanıyor. Hangi amaçla kullanırsanız kullanın, duvar rafı modellerinin hepsine bayılacaksınız. Öyleyse en çok tercih edilen ve beğenilen raf çeşitlerini birlikte inceleyelim.

1. Estetiğin duvarla buluştuğu an: Uçan Raf 2'li Duvar Rafı

Evinizin estetiğini arttıracak en şık duvar rafı çeşitleri

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Evinizin estetiğini artıracak en şık duvar rafı çeşitlerine Uçan Raf 2'li Duvar Rafı ile başlayalım. Suntalam bir diğer deyişle yongalam malzemeden üretilen bu raf modelini duvarınıza monte ettiğinizde rafların estetik görünüşünü anında fark edeceksiniz. Duvar rafı beyaz rengi ile sadeliği yakalıyor ve her yere kolayca uyum sağlıyor. Ürünü dilerseniz televizyon arkasına, dilerseniz koridor duvarlarına yerleştirebilirsiniz. Usta çağırmaya gerek kalmadan kendiniz kolayca monte edebilirsiniz. Üstelik monte ettikten sonra vida yerleri de görünmüyor! Modelin estetik görünümü sayesinde size de yalnızca rafın keyfini çıkarmak düşüyor.

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2. Otantik raf modelleriyle evinizi şenlendirin: Plus Aksesuar Ahşap Dekoratif 3'lü Halatlı Raf

Evinizin estetiğini arttıracak en şık duvar rafı çeşitleri

Halat ipiyle ahşabın mükemmel uyumuna bayılacaksınız! Ev dekor malzemesi seçiminde otantik modellerden vazgeçemeyen ahşap tutkunlarına özel tasarlanan Plus Aksesuar Ahşap Dekoratif 3'lü Halatlı Raf'ı sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Rafın şık tasarımını tamamlamak için kullanılan halat ip sayesinde ürün, ağırlığının fazlasını çok rahat taşıyabiliyor. Rafın yapımında doğal eskitme çam ağacı kullanılıyor, malzeme dayanıklı olması için ahşap koruyucu ve renklendirici ile destekleniyor. Dayanıklı malzemelerden üretiliyor oluşu uzun süreli kullanım olanağı sağlıyor. Siz de her evin ihtiyacı olan doğal görünümlü raf modellerini tercih ederek duvarlarınızı yenileyebilirsiniz.

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3. Rafta üçlü alternatiflere geçin: Plus Aksesuar Ahşap Dekoratif Tasarım 3'lü Kare Duvar Rafı

Evinizin estetiğini arttıracak en şık duvar rafı çeşitleri

Duvar rafında üçlü seçeneklere geçmeye hazır mısınız? Çoklu raf seçenekleri, son zamanların en trend ürünleri arasında. Plus Aksesuar Ahşap Dekoratif Tasarım 3'lü Kare Duvar Rafı'nı evinizin dilediğiniz köşesine vidalayarak harika bir duvar görünümü elde edebilirsiniz. Rafın üç boyuttan oluşması, ürünü daha ilgi çekici hâle getiriyor. Doğal çam ağacından elde edilen model, üretim aşamasında özenle zımparalanıyor. Böylece ürünün üzerinde kıymık bulunmuyor. Üstelik ceviz renkli model diğer ürünlere kıyasla çok daha uygun fiyatlı olduğu için bütçenize de dost oluyor.

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4. Hem şık hem dayanıklı: Mobitopya Metal Ayaklı Duvar Rafı

Evinizin estetiğini arttıracak en şık duvar rafı çeşitleri

Seçtiğiniz ürün, şık görünüşünün yanında dayanıklı da olsun isterseniz doğru yerdesiniz. Metalin ahşapla muhteşem uyumuna geldi sıra! Mobitopya Metal Ayaklı Duvar Rafı'nı evin dilediğiniz duvarına monte edip gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Üzerine küçük mutfak ürünlerini yerleştirebilir, oturma odasındaki dekoratif figürlerinizi koyabilirsiniz. Dilerseniz balkona monte ederek de hoş bir görünüm elde edebilirsiniz. Model, evinizin her köşesine uyum sağlayacağı için onu nereye koyarsanız koyun, ürünün muhteşem görüneceğinden emin olabilirsiniz. Ürünün üretiminde metal ve birinci sınıf yonga levha kullanılıyor. Bu sayede raf daha uzun süreli kullanım sunuyor.

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5. Her alana uyum sağlar: CatchMe Duvar Rafı

Evinizin estetiğini arttıracak en şık duvar rafı çeşitleri

Sırada evinizin her köşesinde büyük zevkle kullanabileceğiniz bir seçenek var. Üç katlı CatchMe Duvar Rafı'nı mutfak, banyo, çalışma odası gibi her alana rahatça monte edebilirsiniz. Raflara bardaklarınızı, kişisel bakım ürünlerinizi veya kitaplarınızı yerleştirebilirsiniz. Rafları küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe dizebileceğiniz gibi çarpıcı bir görünüm oluşturmak için orta-küçük-büyük şeklinde de konumlandırabilirsiniz. Kolayca monte edilebilen ürünü uzun yıllar severek kullanacağınızdan eminiz. Evinize estetik bir görünüm katacak duvar rafı setini dilerseniz zevk sahibi sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz.

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6. Hayalinizin ötesinde: Bino Black Büyük Boy Prizma Duvar Rafı

Evinizin estetiğini arttıracak en şık duvar rafı çeşitleri

Duvar rafından fazlasını isteyenlerin tercihi Bino Black Büyük Boy Prizma Duvar Rafı, evinize alışılmışın dışında bir dekorasyon stili sunuyor. Sıra dışı ürün seçenekleri arasında yer alan bu model, duvar raf tasarımları içinde farklı tasarımıyla ilgi görüyor. Üstelik muhteşem estetik tasarımı sayesinde evinizin havasını anında değiştiriyor. Duvar rafının iskeleti, mat siyah fırın boyalı konstrüksiyon tellerden oluşuyor. Çeşitli ebatlardan oluşan üç adet rafı ise doğal ağaçlardan üretiliyor. Dilerseniz modeli salonunuza güzellik katmak için kullanabilir, zevkli bir dekorasyona imza atabilirsiniz.

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7. Hayalinizdeki duvar dekorasyonu: Riva Duvar Rafı

Evinizin estetiğini arttıracak en şık duvar rafı çeşitleri

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Evinizin estetiğini artırmak için büyük ve gösterişli modellere ihtiyaç duyuyorsanız farklı bir bakış açısı edinmenizin vakti gelmiş demektir! Riva Duvar Rafı, küçük boyutu ve minimalist tasarımı sayesinde evinizin havasını minik bir dokunuşla değiştiriyor. Bu sayede tercihi sadelikten yana olanların kalbini kazanıyor. Salonunuza, oturma odanıza ya da çalışma alanınıza yerleştirebileceğiniz iki bölmeli duvar rafını farklı objelerle süsleyebilirsiniz. Raflara fotoğraf çerçevelerinizi koyabilir ya da hatırası olan farklı dekoratif ürünler yerleştirebilirsiniz. Seçim tamamen size kalmış! Suntalam malzemeden üretilen duvar rafını kolayca monte edebileceğinizi de söylemeden geçmeyelim.

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8. Dekoratif tasarımla şıklığı yakalayın: Sevim Design Dekoratif Tasarım El Yapımı 3'lü Ahşap Raf

Evinizin estetiğini arttıracak en şık duvar rafı çeşitleri

Alışılmış modellerden ve standart raflardan sıkıldınız mı? Öyleyse size el yapımı bir duvar rafı önerisi yapsak ne dersiniz? Doğal çam ağacından üretilen Sevim Design Dekoratif Tasarım El Yapımı 3'lü Ahşap Raf, sizi alışılmış ev dekorasyonu trendlerinin dışına çıkmaya davet ediyor. Kullananların bayıldığı ceviz renkli duvar rafları, birbirlerine kalın halatlar ile bağlanıyor. Model, dayanıklı yapısı sayesinde sizlere uzun ömürlü kullanım olanağı sunuyor. Üstelik fiyat olarak diğer duvar rafı seçeneklerinden daha uygun olmasıyla da sık sık tercih ediliyor. Size de bu şık ve bütçe dostu ürünün keyfini çıkarmak kalıyor!

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