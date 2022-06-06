Evinizin güzel kokması için en etkili 2 doğal yöntem

Evin güzel kokması içerisinde yaşayanların da daha zinde ve mutlu hissetmesini sağlıyor. Evin güzel kokması için çeşitli yöntemler kullanılsa da bunların çoğu sağlığa ve eşyalarınıza zarar veriyor. Her evde bulunan malzemelerle istediğiniz güzel kokuya çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

KAHVE ÇEKİRDEKLERİ VE MUM

Evinizi güzel kokutacak ilk ipucu için gerekli malzemeler oldukça basit. Isıya dayanıklı bir kase, kahve çekirdekleri ve ufak mum. Kasenin içerisine kahve çekirdeklerini koyun üzerine mumu ekleyerek yakın. Mum yandıkça ev oldukça güzel kokacaktır.

HEM TEMİZLEYİCİ HEM KOKU GİDERİCİ

Doğal ve etkili bir temizleyici arıyorsanız yarım limonun üzerine karbonat koyarak kirli lavaboları ve yemek kokularını çok kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Tek yapmanız gereken limonun üzerine karbonat dökerek sorunlu bölgeleri bu limon ile ovmak.



