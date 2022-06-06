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Evinizin güzel kokması için en etkili 2 doğal yöntem

06.06.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes evinin temiz ve güzel kokmasını istiyor. Evde yapılan yiyecekler, havasızlık ve çeşitli nedenler evin güzel kokmasını önleyebiliyor. Ancak evde yapacağınız etkili yöntemler ile evinizi kolayca mis gibi kokutabilirsiniz. Uygulayacağınız bu yöntemlerdeki malzemeler her evde bulunuyor ve yapımları oldukça basit.

Evinizin güzel kokması için en etkili 2 doğal yöntem

Evin güzel kokması içerisinde yaşayanların da daha zinde ve mutlu hissetmesini sağlıyor. Evin güzel kokması için çeşitli yöntemler kullanılsa da bunların çoğu sağlığa ve eşyalarınıza zarar veriyor. Her evde bulunan malzemelerle istediğiniz güzel kokuya çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

KAHVE ÇEKİRDEKLERİ VE MUM

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Evinizi güzel kokutacak ilk ipucu için gerekli malzemeler oldukça basit. Isıya dayanıklı bir kase, kahve çekirdekleri ve ufak mum. Kasenin içerisine kahve çekirdeklerini koyun üzerine mumu ekleyerek yakın. Mum yandıkça ev oldukça güzel kokacaktır.

HEM TEMİZLEYİCİ HEM KOKU GİDERİCİ

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Doğal ve etkili bir temizleyici arıyorsanız yarım limonun üzerine karbonat koyarak kirli lavaboları ve yemek kokularını çok kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Tek yapmanız gereken limonun üzerine karbonat dökerek sorunlu bölgeleri bu limon ile ovmak.

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