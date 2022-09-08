Evinizin ve salonunuzun havasını tamamıyla değiştirecek en iyi salon bitkileri

Mobilyalarla çok güzel bir ahenk yakalayan salon bitkileri bakımı kolay olduğu için fazlasıyla tercih edilir. Zahmetsiz bir uğraşı olan ama her türe göre özel ilgi isteyen salon bitkilerini doğru toprak ve saksılarda yetiştirmek, onlara gerekli miktarda su vermek yaşamaları için yeterli olur. Bunun yanı sıra güneşi seven ve sevmeyen türleri bilip bitkilerinizi ona göre konumlandırmalısınız. Salon bitkilerini hem kendi eviniz için hem özel günlerde ya da hasta ziyaretlerinde hediye olarak tercih edebilirsiniz. "Bu bitkiler hakkında pek bilgim yok." diyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilir, beğendiğiniz bitkileri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, başlıyoruz!

1. Klasikleşen yeşil yapraklı türünün aksine: Fidanistanbul Ficus elastica Robusta Koyu Renk Yapraklı Kauçuk

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Hemen her evde yetiştirilen kauçuk salon bitkisinin Fidanistanbul Ficus elastica Robusta Koyu Renk Yapraklı Kauçuk cinsi, yeşil yapraklı türünden koyu tonuyla ayrılıyor. Canlı salon bitkileri arasında yer alan kauçuk bitkisinin solmamak için tek bir şartı bulunuyor, o da bol bol hava alan bir ortamda bulunması. Çok sıkıştırılmış ve asitli toprağı sevmeyen bitki için torf ya da cocopeatli, pomza ve perlit taşı çok fazla olan iç mekân bitki toprağını tercih edebilirsiniz. Boyu uzadıkça yaprakları küçülen bitkiyi destek alması ve yamulmaması için bir çubuk yardımıyla destekleyebilir ve sadece uzadığı kısımlardaki toprağını sıkıştırabilirsiniz.

2. Doğanın tüm güzelliği evinizde: Bizim Bahçe Çiçekçilik Canlı Pachira Para Ağacı Çiçeği

Orta ve Güney Amerika'ya özgü bir bitki türü olan para ağacı bitkisi, refah çiçeği olarak da bilinir. Bulunduğu evde sahibine çok para kazandırdığı inancına sahip olunduğu için bu ismi alan bitki, yeşil salon bitkileri arasında en fazla tercih edilenler arasında bulunur. Bakımı oldukça kolay olan Bizim Bahçe Çiçekçilik Canlı Pachira Para Ağacı Çiçeği'nin fazla sulanmasına da gerek yok. Toprağı tamamıyla kuruduktan sonra bitkiyi sulamanız yeterli olur. Zarif örgülü yapısı ve dayanıklı gövdesiyle evinizde egzotik hava yaratacak bitkiyi sevdiklerinize hediye edebilir, onları sevindirebilirsiniz. Yaklaşık 40-45 cm boyundaki bitki, evinizin enerjisini yükseltecek!

3. Kırmızı kalpleriyle romantizmin simgesi: Kırmızı Antoryum Çiçekli Salon Bitkisi

Kırmızı Antoryum Çiçekli Salon Bitkisi, kolay bakımı ve kaliteli görünümü ile sıklıkla tercih edilen bitkiler arasında yer alıyor. Yeşil ve kırmızının harika uyumunu asil bir şekilde taşıyan bitki, güneşli olan aydınlık alanlarda yetişiyor ama direkt olarak güneş ışığını sevmiyor. Haftada bir kere 500 ml su ile sulayacağınız bitkinin tabağında su kalmamasına da dikkat etmelisiniz. Kırmızı kalp şeklindeki çiçekleriyle evinizde romantik bir hava yaratacak olan salon bitkisi, dayanıklı oluşu sebebiyle de uzun süre sizi yalnız bırakmayacak. Özel günlerde de hediye olarak ne alabileceğinizi düşünüyorsanız bu 60 cm'lik bitkiyi tercih edebilirsiniz.

4. Zarif ve asil: Spat Barış Çiçeği Spati Filyum

Asil görünümüyle salonunuzda hayran olunası hava yaratacak olan Spat Barış Çiçeği Spati Filyum, beyaz çiçekleriyle oldukça zarif görünüm sunuyor. Bazı salon bitkileri büyük özenle bakılmak ister. Güneş ışığını doğrudan almak istemeyen Spati filyum bitkisi, dolaylı ışıklardan faydalanır. Güneş ışınına denk gelen kısımları ışığa doğru eğilebilir. Saksısını arada bir çevirmeniz ve bitkinin dengeli büyümesini sağlamanız gerekir. Ayrıca çok sıcak ve soğuğa maruz kalmaması gereken bitkiyi ılık ortamda yetiştirmelisiniz. Yılda en az bir kere topraktan vitamin ve mineral desteği yapmalı, saksı değişimini ise sıcakların başladığı mayıs ayında gerçekleştirmelisiniz.

5. Adını kocaman yapraklarından alan: Cemre Garden Alocasia Polly - Fil Kulağı

Esprili bir isme sahip olan Cemre Garden Alocasia Polly - Fil Kulağı, yaklaşık olarak 25-30 cm boyunda. Aydınlık bir ortamda filtrelenmiş güneş alan yerlerde bulundurulması tavsiye edilen bitkiyi tropikal türlerden olduğu için düşük oda sıcaklığında tutmamalısınız. Yazın su gereksinimi artan bitkinin yapraklarına spreyleme yöntemi ile sulama yapabilirsiniz. Ancak toprağı yeteri kadar kurumadan ilave sulama yapmamaya ve her zaman oda sıcaklığında su kullanmaya dikkat etmelisiniz. Fil kulağı bitkisi 18 ila 26 derece sıcaklık arasında kolaylıkla gelişebilir.

6. Güzel enerji verir, evinize bereket getirir: Fidanistanbul 2-3 Yaş Guzmania Ostara Guzmanya Çiçeği

Anavatanı Brezilya olan Fidanistanbul 2-3 Yaş Guzmania Ostara Guzmanya Çiçeği, enerji veren bitki olarak da bilinir. Yetiştiği yağmur ormanlarının ruhunu salonunuzda yansıtacak olan bitki, bu ruhun yenilenme enerjisini bulunduğu ortama yayarak hoş bir ambiyans yaratır. Bereket getirdiğine inanılan guzmanya bitkisi, yazın 18-20, kışın 15 derece sıcaklığa ihtiyaç duyar. Bitkinin sulamasını ise yağmur alanlarında yetiştiği için üsten göbek kısmına dökerek yapmanız gerekir. Büyüdükçe yanlarından yavrular veren bitki, "Salon bitkileri nasıl çoğaltılır?" sorusunu soranlara kolaylık sağlar. Yavruları biraz büyüdükten sonra ana bitkiden ayırıp başka saksıya ekebilirsiniz.

7. Sevgilinize hediye arıyorsanız: Plant Lovers of Turkey PLOT Set: Aşk Merdiveni - Nephrolepis + Toprak Saksı + Boncuklu Saksı Askısı ASKTSTS

Yeşil salon bitkileri arasında bulunan Plant Lovers of Turkey PLOT Set: Aşk Merdiveni - Nephrolepis + Toprak Saksı + Boncuklu Saksı Askısı, set hâlinde satılıyor. Bitkiyi ister salonun ister balkonun tavanına asarak çok şık bir dekor yakalayabilirsiniz. Romantik bir ismi olan aşk merdiveni çiçeği, çoğu bitkilerin aksine nemli ortamları ve gelişim döneminde sürekli sulanmayı çok seviyor. Yaz ve ilkbahar aylarında haftada birkaç gün fıs fıs yardımıyla yapraklarını nemlendirmeniz, bitkinizin gelişimini destekler. Çevresine iki metreye kadar yayılabilen bitki, asitli topraklarda daha sağlıklı büyüyor.

8. Tam bir hava temizleyici: Armen Botanik Areka Palmiyesi

En iyi salon bitkileri arasında bulunan Armen Botanik Areka Palmiyesi ile salonunuzda küçük bir palmiye ağacı var gibi görünüm oluşturabilirsiniz. Kökeni Madagaskar olan areka palmiyesi, hemen her bitki gibi aydınlık ortamları seviyor. Haftada bir kez sulanmaya ihtiyaç duyan bitkinin, havadaki kimyasal maddeleri en iyi filtreleyen bitkilerden biri olduğu biliniyor. Bu özelliğiyle bile alıp evinizde bulundurmak isteyeceğiniz bitkiyi nemli ortamlarda tutmanız onun için yeterli olacak. Yaklaşık bir metre boyundaki areka palmiyesini evinizde istediğiniz her noktaya koyabilir, hoş bir dekor yaratabilirsiniz.

9. Merhamet ve sevgiyi sembolize eder: Fidan Merkezi Deve Tabanı Bitkisi- Monstera Deliciosa 90-110

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Salon bitkileri bakımı konusunda her bitkinin neredeyse kendine göre kuralları var. Onlardan biri olan Fidan Merkezi Deve Tabanı Bitkisi- Monstera Deliciosa 90-110, yarı ışık alan ya da gölge olan yerlerde büyümeyi tercih ediyor. Bitkiye ilkbahardan sonbahara kadar haftada iki kere, kışın ise haftada bir kere su vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda devamlı yapraklarına su püskürterek nemlendirmelisiniz. Kökeni yağmur ormanları olan deve tabanı bitkisinin üstte gelişen büyük yaprakları, kendiliğinden deliniyor. Böylece alttaki yaprakları güneş ışığı alabiliyor. Merhamet ve sevgiyi sembolize eden bitkinin büyük yeşil yapraklarının pozitif enerji yaydığı söyleniyor.

10. Çöllerin dayanıklı bitkisi: Bitki Fidanım Yuka Bitkisi (Yucca) 3'lü 100-120 cm

Kolay bakımı ve hoş görünümü sayesinde kapalı alanlarda çok fazla tercih edilen Bitki Fidanım Yuka Bitkisi (Yucca) 3'lü 100-120 cm, yavaş büyüyen bir yapıya sahip olduğu için kuraklığa ve haşerelere karşı oldukça dayanıklı. Çöl kökenli olan bitki bu sebeple diğer bitkilerin aksine doğrudan güneş ışığı almayı çok sever. Böylece konumlandırma sıkıntısı yaşamadan bitkiyi direkt cam önüne yerleştirebilirsiniz. Çok fazla su istemeyen bitkinin toprağını kum ve perlit ile karıştırarak ona daha mutlu bir yaşam sunabilirsiniz. Üçlü olarak satılan bitki, salonunuza çok yakışacak!

11. Bir diğer adıyla ağlayan çiçek: Çiçek Antalya Kamilya Difenbahya Saksı Çiçeği

Bakımı kolay ve uzun ömürlü olan Çiçek Antalya Kamilya Difenbahya Saksı Çiçeği salon bitkisini evinizin her köşesinde rahatlıkla dekor ögesi olarak kullanabilirsiniz. Her iklimi ve toprağı sevmesi sebebiyle de ona kolaylıkla bakabilirsiniz. Haftada bir ya da iki kez sulamanız gereken bitkiyi dinlendirilmiş ılık suyla beslemelisiniz. Çok sıcağa ve soğuğa dayanıksız olan bitkiyi devamlı gözlemleyip ihtiyaçlarına göre onunla ilgilenirseniz mutlu olmasını sağlayabilirsiniz. Ağlayan çiçek adı da verilen bitkinin suyunun zehirli olduğunu ve suyu içildiği zaman dilin şişmesi, konuşma güçlüğü gibi sorunlar yaratabileceğini bilmenizde fayda var.

12. Mavi renginin çekiciliğiyle: Bizim Bahçe Çiçekçilik Phalenopsis Mavi Orkide Çiçeği

Canlı salon bitkileri arasında en çok tercih edilen türlerden biri olan orkide çiçeği, bulunduğu ortama saflık ve zarafet katar. Bizim Bahçe Çiçekçilik Phalenopsis Mavi Orkide Çiçeği'ni satın alarak siz de evinizde bu havayı yaratabilirsiniz. İki dallı gövdesi ve mavi çiçekleri olan bitki, beyaz seramik saksısıyla beraber gönderilir. Yağmur ormanı bitkisi olan çiçeğin toprağının kurumaması çok önemli. Ekstra bakım önerisi olarak yaz aylarında orkidenin yapraklarının altına haftada bir defa buz koymanız bitkinizin sağlıklı gelişimine katkı sağlar. İç açan rengiyle evinize bambaşka bir atmosfer katacak bitkiye mutlaka göz atın!

13. Bir Afrika çiçeği: Online Botanik Gold Saksıda Katmerli Beyaz Menekşe

Hemen her evde süs bitkisi olarak bulunan menekşe bitkisinin Online Botanik Gold Saksıda Katmerli Beyaz Menekşe cinsini görünce hemen alıp salonunuza koymak isteyeceksiniz. Uzun ömürlü olan ve Afrika menekşesi olarak da isimlendirilen bitkinin bakımı çok kolay. Aşırı sulamaya karşı olan bitkinin sulamasını, altındaki saksı kabına su dökerek veya doldur boşalt yöntemiyle yapabilirsiniz. Bitkinin kış boyunca güneşi direkt, nisan ve kasım ayları arasında ise filtrelenmiş olarak alması gerekir. Yani güneş, tül perdenin arkasından yapraklara ulaşıp hafifçe ısıtabilmeli. Uzun yıllar boyu salonunuzda bakabileceğiniz menekşenin ortamınıza uygun birçok renk seçeneği de bulunuyor.

14. Tropik kuşlar evinizde gibi: GlobalDeal Direct Yapay Çiçek Cennet Kuşu Sahte Bitki İpek Strelitzia Reginae Ev Dekoru

Sürekli il dışında olanlar veya canlı salon bitkileri yerine yapay salon bitkileri tercih edenler, GlobalDeal Direct Yapay Çiçek Cennet Kuşu Sahte Bitki İpek Strelitzia Reginae Ev Dekoru'nu görür görmez ona hayran olacaksınız. Salon bitkileri bakımı gibi uğraş istemeyen yapay çiçeği evinizin her noktasında dekor olarak kullanabilirsiniz. Canlı gibi görünen yapay cennet kuşu bitkisi, görünüşünün güzelliğiyle bile size huzur verir. "Güneş alıyor mu, gölgede mi durmalı ya da sulasam çürür mü?" gibi düşüncelerden uzak olmak istiyorsanız 90 cm boyunda olan ürünü kesinlikle tercih etmelisiniz.