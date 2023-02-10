Evleri depremde hasar görenler dikkat! Deprem hasar tespiti nasıl yapılır? İşte e-Devlet hasar tespit ekranı

Deprem hasar tespiti yapmak isteyenler konu ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi. Hasar tespit sorgulama işlemi e-Devlet ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinen yapılabiliyor.

HASAR TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Bakan Kurum, "e-Devlet" ve "http://hasartespit.csb.gov.tr" adresleri üzerinden depremden etkilenen evlerin hasar durumuna ilişkin bilgi alınabileceğini bildirdi.

HASAR TESPİT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



E-DEVLET GİRİŞ EKRANI



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Tespitler sırasında afete maruz kalan vatandaşlarımızın bilgileri sisteme işlenmiştir. Bu bilgiler mahalle, sokak ve bina numaraları ile eşleştirilmiş, internet üzerinden vatandaşımızın sorgulamasına ve binalardaki hasara ilişkin fotoğraflara internet üzerinden erişmesine olanak sağlanmıştır.

Vatandaşlarımız hasartespit.csb.gov.tradresi üzerinden adres bilgileri ile sorgulama yaparak hasar durumlarını öğrenebilirler. Hasar durumu, adres bilgisi, malik bilgisi ile ilgili itiraz etmek isteyen vatandaşlarımız e-devlet üzerinden Hasar tespit sorgulama ve İtiraz işlemleri kısmından yada kaymakamlıklara bizzat verecekleri dilekçelerde bina koduyla birlikte başvuruda bulunabilirler. Sonuçlar 30 gün boyunca belirtilen internet adresleri ve mahalle muhtarlıklarında ilan edilmeye devam edecektir. Vatandaşlarımız sonuçlar ilan edildiği tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde itiraz talepleri için başvuruda bulunabilirler.

HASAR TESPİTİ NEDİR?

Hasar tespit, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.



