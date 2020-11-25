Evleri ısıtmak için sönmüş yanardağı harekete geçirecekler!

"New Zealand Herald" gazetesinin haberine göre, Dunedin kentindeki Otago Üniversitesinden jeoloji uzmanları, yanardağın iç kısımlarındaki mevcut sıcaklıktan jeotermal enerji kaynağı elde edilmesi durumunda, karbon temelli yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonunun azaltılabileceğini belirtti.

Uzmanların, Yeni Zelanda İş, İnovasyon ve İstihdam Bakanlığına teslim edecekleri, henüz tasarım aşamasındaki projeye göre, yanardağa iki farklı bölgeden 500 metre derinliğinde keşif kuyuları açılacak.

Söz konusu kuyular, halihazırda katılaşmış magma tabakasının altında kalan tortuları izlemek ve oradaki ısıyı analiz etmek için açılacak.

Analizlerden olumlu sonuç alınırsa o bölgeye su pompalanacak ve orada ısınan su evlerin ısınması için kullanılacak.

Projede yer alan bilim insanlarından Mike Palin, Bakanlığın gelecek mart ayına kadar değerlendirmesini tamamlayacağını ve gerekirse çalışmanın daha da geliştirilmesini talep edeceğini söyledi.

Palin, "Yakıt maliyetlerindeki azalmalar doğrudan ekonomik faydaya dönüşecek" dedi.

Bilim insanları, Bakanlığın projeye "zekice fikirler programı" çerçevesinde 700 bin dolar destek sağlamasını bekliyor.

