HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Evleri ısıtmak için sönmüş yanardağı harekete geçirecekler!

Evleri ısıtmak için sönmüş yanardağı harekete geçirecekler!

25.11.2020 14:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Evleri ısıtmak için sönmüş yanardağı harekete geçirecekler!

Yeni Zelanda'da bilim insanları, yaklaşık 11 milyon yıllık sönmüş Dunedin Yanardağı'nın iç tabakalarında kalan sıcaklığı evleri ısıtmak için kullanmayı planlıyor.

"New Zealand Herald" gazetesinin haberine göre, Dunedin kentindeki Otago Üniversitesinden jeoloji uzmanları, yanardağın iç kısımlarındaki mevcut sıcaklıktan jeotermal enerji kaynağı elde edilmesi durumunda, karbon temelli yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonunun azaltılabileceğini belirtti.

Uzmanların, Yeni Zelanda İş, İnovasyon ve İstihdam Bakanlığına teslim edecekleri, henüz tasarım aşamasındaki projeye göre, yanardağa iki farklı bölgeden 500 metre derinliğinde keşif kuyuları açılacak.

Söz konusu kuyular, halihazırda katılaşmış magma tabakasının altında kalan tortuları izlemek ve oradaki ısıyı analiz etmek için açılacak.

Analizlerden olumlu sonuç alınırsa o bölgeye su pompalanacak ve orada ısınan su evlerin ısınması için kullanılacak.

Projede yer alan bilim insanlarından Mike Palin, Bakanlığın gelecek mart ayına kadar değerlendirmesini tamamlayacağını ve gerekirse çalışmanın daha da geliştirilmesini talep edeceğini söyledi.

Palin, "Yakıt maliyetlerindeki azalmalar doğrudan ekonomik faydaya dönüşecek" dedi.

Bilim insanları, Bakanlığın projeye "zekice fikirler programı" çerçevesinde 700 bin dolar destek sağlamasını bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Ekvador’da koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılıyorEkvador’da koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılıyor
Sigara içilmeyecek yerler tam liste!Sigara içilmeyecek yerler tam liste!

En Çok Okunan Haberler

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibini şaşırtan istek

Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibini şaşırtan istek

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

BAE, Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

Ekvador’da koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılıyor

Ekvador’da koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılıyor

Katarlı bilgisayar mühendisi, namaz kılmayı öğreten 'akıllı seccade' tasarladı

Namaz kılmayı öğreten 'akıllı seccade' tasarlandı

Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

İskoçya'da tampon ve ped gibi tüm hjiyen ürünleri herkes için ücretsiz olacak

Tampon ve ped gibi tüm hjiyen ürünleri ücretsiz olacak!

Dünyada koronavirüsle en iyi mücadele eden ülke hangisi?

Dünyada koronavirüsle en iyi mücadele eden ülke hangisi?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.