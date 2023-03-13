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  4. Evlerin yakınından geçiyor! Depremde bu hale geldi: "Bir araba içine düştü, biz o sesle uyandık"

Evlerin yakınından geçiyor! Depremde bu hale geldi: "Bir araba içine düştü, biz o sesle uyandık"

13.03.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da birçok yer yerle bir olurken, Samandağ'a bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde evleri teğet geçen yol da depremde yıkıldı. Çöken yolda evi bulunan bir vatandaş ise yolun ilk depremde çöktüğünü dile getirerek, "Yol çöktüğü zaman bir araba içine düştü, biz o sesle uyandık" diye konuştu.

Evlerin yakınından geçiyor! Depremde bu hale geldi: "Bir araba içine düştü, biz o sesle uyandık"

Türkiye'yi yasa boğan depremler binlerce kişinin ölümüne, on binlerce yapının ise yıkılıp ağır hasar almasına neden oldu. Depremde en büyük yarayı alan şehirlerden Hatay'da ise hem yapılar hem de çevrede çok büyük zarar meydana geldi. Birçok noktada olduğu gibi Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde bulunan yol da deprem nedeniyle çöktü.

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Evleri teğet geçen yol trafiğe kapatıldı.

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"ARTÇI DEPREMLER İLE DAHA FAZLA YIKILDI"

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Çöken yolda evi bulunan Mehmet Eryılmaz şöyle konuştu;

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"Bu yol ilk depremde çöktü.

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Yol çöktüğü zaman bir araba içine düştü, biz o sesle uyandık.

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Yol artçı depremler ile daha fazla yıkıldı"

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay yol

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