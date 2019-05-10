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Evlerinde ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 19:22 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, iki ayrı işyerinde su dağıtımı yapan ve kaldıkları tek odalı evde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan Efecan Balbay (25) ile arkadaşı Semih Erdoğan Köse (24), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Evlerinde ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, iki ayrı işyerinde su dağıtımı yapan ve kaldıkları tek odalı evde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan Efecan Balbay (25) ile arkadaşı Semih Erdoğan Köse (24), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Olay, Güzelyalı Mahallesi 34. Sokak'taki, tek odalı evde meydana geldi. Su satışı yapan iş yerinde çalışan Efecan Balbay, dün sabah işe gitmeyince, patronu merak etti. Telefona da cevap vermeyen Balbay'ın iş yeri yakınındaki tek odalı evine giden patronu, kapıyı açıp girince korkunç manzarayla karşılaştı. İş yeri sahibi, çalışanı Efecan Balbay ile onun başka bir sucuda çalışan arkadaşı Semih Erdoğan Köse'yi, pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Balbay ve Köse'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede olayda kulanılan tüfek de odada bulundu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde parmak izi çalışması yaptı. İkilinin cesetleri, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada, Efecan Balbay ve Semih Erdoğan Köse'nin, telefonlarını ve sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Köse'nin, bir süre önce boşandığı eşine "İntihar edeceğim" diye mesaj gönderdiği, ancak "Edemezsin" yanıtını aldığı anlaşıldı. Ayrıca, Efecan Balbay'ın da tanıdıklarına mesaj atıp, elindeki pompalı tüfeğe uygun fişek aradığı öğrenildi.
İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan iki genç için bugün ikindide Güzelyalı Yeni Cami'de cenaze töreni düzenledi. İki genç kılınan cenaze namazının ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

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Evlerinde ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

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