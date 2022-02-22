HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evli çifte markette dehşet! Korkunç detaylar ortaya çıktı: Cinayet sebebi...

Evli çifte markette dehşet! Korkunç detaylar ortaya çıktı: Cinayet sebebi...

22.02.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de bir süpermarkette yaşanan dehşete dair yeni detaylar ortaya çıktı. Markette silahla ateş ederek Belfun Doğramacı’nın ölümüne, eşinin de yaralanmasına neden olan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Son olarak zanlının oğlu Batuhan Ş.’nin 2019’da Belfun Doğramacı ile gittiği tatil yolunda yaşanan kazada öldüğü ve bu nedenle zanlı ve Doğramacı arasında bir husumet olduğu iddia edildi.

Evli çifte markette dehşet! Korkunç detaylar ortaya çıktı: Cinayet sebebi...

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş için süpermarkete giden evli çift şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Belfun Doğramacı kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (37) ise kolundan vuruldu. Kurşunların isabet ettiği karı koca yere yığılırken, olayı gören müşteriler korkuyla dışarıya kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Belfun Doğramacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Doğramacı çiftini vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli M.Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

868ba5b1-c857-4920-be1f-c91aad907408

OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN BELFUN DOĞRAMACI'YI SORUMLU TUTTU

Olayla ilgili yeni bilgiye ulaşıldı. İddiaya göre; öldürülen şahıs Berfun Doğramacı, 2019 yılında zanlının 19 yaşındaki oğlu Batuhan Ş. ile tatil yapmak için yola çıktı.

7094c314-15cd-4520-bf3f-ed4bf6d695de

Antalya-Isparta karayolu üzerinde meydana gelen kazada Batuhan Ş.’nin ölmesi ile Berfun Doğramacı ve zanlı Mustafa Ş. arasında husumet başladı.

acb11499-8496-45b0-a9a3-fc4607d7bf56

Oğlunun ölmesinden Belfun’u sorumlu tutan Mustafa Ş.’nin bu sebeple Doğramacı’yı öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

d0d78ae9-0ade-488f-8c43-8160fe4e46b0

Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Buluşma görüntüleri ortaya çıktıHalil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Buluşma görüntüleri ortaya çıktı

e2afefa1-4add-4b56-84f1-a21bfc373e01

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları!22 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları!
Bu kez Akşener'in önünü kestiBu kez Akşener'in önünü kesti
Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu! Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu!
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!

Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...

Ukraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor

Ukraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor

'6-9 rakamı' örneği gündem oldu! Tarkan'a destek verdi

'6-9 rakamı' örneği gündem oldu! Tarkan'a destek verdi

O bölgelerde Suriyelilere yeni kayıt verilmeyecek!

O bölgelerde Suriyelilere yeni kayıt verilmeyecek!

İlginizi Çekebilir

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

“Daha büyük bedenlere hitap etmelisiniz” diyerek isyan etti

“Daha büyük bedenlere hitap etmelisiniz” diyerek isyan etti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.