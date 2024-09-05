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Evli kadına mesaj atarak taciz eden iş yeri çalışanının ifadesi şoke etti: "Evli olduğunu kocasından dayak yiyince anladım"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.09.2024 18:31
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İstanbul Pendik'te sipariş götürdüğü evdeki kadına mesaj atarak rahatsızlık veren şahsın çalıştığı börekçiyi basan koca, çalışanlarla kavga etti. Kavganın başladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kadını taciz eden kişinin ifadesi de şoke etti. İşte detaylar...

Evli kadına mesaj atarak taciz eden iş yeri çalışanının ifadesi şoke etti: "Evli olduğunu kocasından dayak yiyince anladım"

Pendik'te geçtiğimiz Salı günü ‘Meşhur Sarıyer Börekcisi'nde şaşırtan bir olay yaşandı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.

PEÇETELİK İLE YARALADI!

Bu durumu öğrenen kadının kocası U.B. işletmeyi bastı. U.B. işletmede çalışan İ.D.'nin kafasına masada bulunan peçetelik ile vurarak yaraladı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de bıçakla olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Ö.D. ve İ.D. adliyeye sevk edilmişti.
Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"EVLİ OLDUĞUNU KOCASINDAN DAYAK YİYİNCE ANLADIM"

Pendik'te evli kadına mesaj atarak taciz eden iş yeri çalışanının ilk ifadesi de ortaya çıktı. İ.D, "Evli olduğunu bilmiyordum o yüzden çok güzel bir kadınsın diye mesaj gönderdim. Kadının evli olduğunu kocasından dayak yiyince anladım pişmanım" ifadelerini kullandı.

İŞTE OLAYIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ!

Olayın başlangıç anlarına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerine gelen U.B.'nin, iş yeri çalışanı İ.D.'nin kafasına masada bulunan peçetelik ile vurduğu görülüyor. Daha sonra iş yeri çalışanı ve İ.D.'nin ağabeyi olan Ö.D. de elinde bıçakla U.B.'ye saldırıyor.

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Pendik'teki börekçide çıkan kavganın ardından marka sahibi özür dileyerek açıklama yaptı. Marka sahibi şu ifadeleri kullandı;

"Çalışanların işlerine son verildi. İşletmeden tabela hakkımızı geri aldık ve sözleşmemizi iptal ettik."

FİRMANIN ORTAĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Öte yandan ‘Meşhur Sarıyer Börekçisi' adlı firmanın ortağı olan Seyfetulah Şahin, olayın yaşandığı dükkana daha önceden isim hakkı verdikleri ve dükkanın ‘franchise' olduğunu belirtti. Şahin, yaşanan olayın hemen ardından olaya karışan iki iş yeri çalışanının işten çıkarıldığını ve isim hakkı sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Seyfetulah Şahin yaptığı açıklamada, “Firmamızın ismi böyle bir olay da geçtiği için tüm kamuoyundan özür diliyoruz. Olayın yaşandığı şube ile bizim bir ilgimiz alakamız yok, sadece biz isim hakkımızı kullanmayı onlara vermişiz. Franchise olarak ismimizi kullanıyorlar. Biz firma sahipleri olarak bu işi ilk duyduğumuz anda oraya gittik, orada çalışan 17-18 yaşlarındaki genç bir çocuk abisi ile aynı iş yerinde çalışıyor. O genç çocuk hanımefendiye mesaj atıyor hanımefendi de eşine mesajı atıyor. Eşi de dükkana geliyor ve ‘telefonu kullanan kimdir' diye soruyor. Ben o insanın da ruh halini anlayabiliyorum, o konuda bir şey demiyorum ama biz firma olarak keşke iletişimde olabilseydik. Cezası neyse biz kendimiz verirdik. Sonra o genç arkadaşın abisi de soruyor ‘bir şey mi var' diye. Adam ‘yok' diyor. Gelen beyefendi mesaj atan çocuk lavabodan çıktığı anda bir iki kelime söyledikten sonra masadan aldığı cisimle kaşını patlatıyor. O olayı gören abisi olayın ne olduğunu bilmediği için direkt saldırıyor. Bu olaydan sonra dışarıda da kargaşa oluyor polisler bunları götürdükten sonra kimse kimseden şikayetçi olmamış. Şikayetçi olunmamasına rağmen biz firma olarak 2 personeli derhal işten çıkardık, franchise anlaşması yaptığımız firmayla sözleşmeyi tek taraflı fethettik. Ama bizim firma olarak herhangi bir şubemizin burası ile bir olma imkanı yok. Bir firmada 2 şahsın yaptığı saygısızlıktan dolayı kimse firmadaki bütün çalışanların emeğine gölge düşürmesin, kimse bizi karalamaya çalışmasın. Biz ne gerekiyorsa yapacağız gereken bütün yasal işlemler yapılacak. Bizim firma olarak burada bir suçumuz olmadı, tam tersine şahıslar birbirinden şikayetçi olmamasına rağmen biz bu arkadaşların işten çıkarılmasına ve sözleşmenin feshine karar verdik” ifadelerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Pendik evlilik
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