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Evrak çıkarmak için iş yerinden ayrıldı, 1 aydır haber alınamıyor! "Ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini bulsunlar"

05.10.2023 18:27 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da, evrak çıkarmak için iş yerinden ayrılan Elif Kocadere'den (17) 1 aydır haber alınamıyor. Anne Aynur Kocadere, "1 aydır gözümü yummadım. Ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini bulsunlar" diye konuştu.

Evrak çıkarmak için iş yerinden ayrıldı, 1 aydır haber alınamıyor! "Ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini bulsunlar"

Tosya ilçesinde annesiyle yaşayan Elif Kocadere, 7 Eylül'de, öğle saatlerinde evrak çıkarmak için iş yerinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Mesai arkadaşları ailesine haber verdi. Kendi çabalarıyla kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. 1 aydır haber alamayan ailesi, Elif'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp bölgede dağıtarak görenlerin haber vermesini istedi.

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"1 AYDIR GÖZÜMÜ YUMMADIM"

Aynur Kocadere, kızının kaybolmadan 5 gün önce yeni işe başladığını belirterek, "İş yerinden 2 kişi kaybolduktan sonra peşinden gitmiş ama bulamamış. En son Dörtyol mevkisinde görmüşler, bir daha gören olmamış. 1 aydır ne telefondan duyabiliyorum, ne kendisini görebiliyorum. 1 aydır gözümü yummadım. Ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini bulsunlar" dedi.

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(DHA)


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