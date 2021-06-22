Exilis ile selülit tedavisi ve sarkma nasıl geçer sorusu kabus olmaktan çıkıyor!

Radyofrekans enerjisi yardımıyla sarkmaların toparlanması ve yağların kırılması, ultrason enerjisi yardımıyla yağların parçalanması ve de soğutma sistemi yardımıyla derindeki dirençli dokuların tedavi edilmesi sonucunda çok ciddi ve başarılı sonuçlar elde edilen, hem zayıflatan, hem sıkılaştıran hem de selülit tedavisi yapan bir cihazdır

EXILIS İLE ZAYIFLAMA NASIL SAĞLANIR?

Exilis sisteminde, radyofrekans, ultrason ve soğuk lipoliz sistemleri bir aradadır. Radyofrekans sistemiyle yağ dokularının çeperleri parçalanır ve oradaki elastik yapının tekrar aktivasyonu sağlanarak sarkmalarda toparlanma ve sıkılaşma sağlanır. Aynı anda ultrason enerjisi devreye girer. Çeperleri parçalanan yağ dokusundaki yağları kaybeder. Arkasından da soğuk lipoliz sistemi devreye girer.

Cildin bunlara reaksiyon göstermemesine, konforlu bir işlem olmasına ve normalde ulaşılamayan derin dokulardaki yağ dokusunun parçalanmasını sağlar. Sonuç olarak hem yağ dokusunun kütlesinde bir kayıp olmaz, hem de sıkılaşma efekti ve derin dokulardaki yağların kaybolması ortaya çıkar.

EXILIS HANGİ BÖLGELERE UYGULANIR?

Exilis, karın yan yağları, karın bölgesi, sırt yan yağları, kol altı sarkmaları, basen bölgesi, bacak iç yan yağları, dış bacak yağları ve diz kapağı üstü yağlarında çok ciddi oranda kullanılmaktadır. Selülit tedavisi için de kullanılır.

Özellikle karın yan yağları ile kadınlarda dekolteden fışkıran sırt yan yağlarında ve kol altı sarkmalarında çok ciddi sonuçları olan bir alettir.

EXILIS KİMLERE UYGULANIR?

Exilis, 18-85 yaş arasında, herhangi bir yan etkisi olmayarak bölgesel incelme isteyen hastalarda, selülit tedavisi yaptırmak isteyen ve kol altı sarkmaları olan kişilerde uygulanır.

Exilis, bacaklarında fazla derecede yağlanmaları olan, iç bacağında ve dış bacağında yağ fazlası olan hastalarda, basenlerinin incelmesini isteyen hastalarda, karın ve karın yan yağlarının incelmesini isteyen hastalarda çok başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

EXILIS UYGULAMASI SÜRESİNCE KİŞİNİN BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR?

Exilis uygulaması süresince, kişiye özel bir beslenme sistemi önerilmektedir. Kişi istediklerini yemekle beraber, ölçülerini, miktarlarını, yemeğe hangi sırayla başlayacağını, kaç öğün aç kalacağını hayat ritüeline uygulamaya başlar.

Kilo fazlası olan ve kilolarından kurtulmak isteyen hastalar için metabolizma dengeleyici sistem önermekteyiz.

EXILIS UYGULAMASI SONRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Exilis uygulaması sonrasında özel olarak dikkat edilmesi gereken herhangi bir şey yoktur. Hastalar 1 saat içerisinde normal hayatlarına dönebilir.

Kızarma, morarma söz konusu olmaz. İşlemden sonra yağlar parçalanacağı için hastalara bol miktarda su içmeleri önerilmektedir. Bunun haricinde hastaların günlük hayatını kısıtlamak söz konusu değildir.

EXILIS UYGULAMASINDA NE GİBİ REAKSİYONLAR MEYDANA GELEBİLİR?

Exilis uygulamasında hastalar ağrı, acı, kanama, morarma gibi hisler hissetmezler. Hafif bir ısı hissiyatı olur. Bu ısı da tahammül etmeyi zorlaştıracak biçimde değildir.

Masaj yapılıyormuş hissiyatıyla işlem uygulanmaktadır. Hastalar işlemden sonra normal hayatlarına devam edebilirler.

EXILIS KAÇ SEANS UYGULANIR?

Exilis 4 seanslık bir uygulamadır. Haftada bir gün yapılan 4 seanslık uygulamalar sonunda ortalama 20 gün içerisinde tedaviler sona erer.

4 seans sonunda uygulama yapılan bölgede incelmeler başarılı bir şekilde söz konusu olmaktadır. 4 seans sonunda birkaç beden küçülmesiyle tedavi sonlanmaktadır.



