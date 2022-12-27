Eyeliner çekemiyorum diyenler buraya! Sadece birkaç saniyede çekeceğiniz en basit eyeliner tekniği paylaşıldı

Eyeliner gözlerin daha anlamlı ve çekici olmasını sağlayabiliyor. Her gözün şekline uyacak farklı eyeliner stilleri bulunuyor. Birçok kadın ince ve düzgün eyeliner çekmekte zorluk yaşıyor. Ancak TikTok'ta viral olan kolay eyeliner çekme hilesiyle istediğiniz görünüme çok basit bir şekilde ulaşabilirsiniz.

KOLAY EYELİNER NASIL ÇEKİLİR?



Öncelikle eyeliner için istediğiniz renkte bir göz kalemi almanız gerekiyor. Eyeliner çekmenin ilk aşaması için göz kalemini parmağınızın ucuna ince bir şerit halinde sürün.



Parmağınıza çektiğiniz çizgiyi gözünüzün dış köşesine bastırarak gözünüzü yukarı doğru çekin. Bu sayede eyelinerın zorlukla yapılan kuyruğunu çok basit bir şekilde çekecebileceksiniz.



Çektiğiniz eyelinerın daha keskin bir görünümde olmasını istiyorsanız etrafını ıslak mendil veya bir kapatıcı yardımıyla güzelce temizleyin.



Bu tekniği kullan birçok sosyal medya kullanıcısı videoyu paylaşan kişiye teşekkür etti.

