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Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

23.02.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'nci yıldönümü dolayısıyla Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sarı-mavi renklerle ışıklandırılan Eyfel Kulesi ile Ukrayna halkına verilen desteğin pekiştirilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıl dönümü dolayısıyla 25 Şubat Cumartesi günü Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olunduğunun göstergesi olarak bir etkinlik düzenlenmesi bekleniyor. (İHA)

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Ukrayna Eyfel Kulesi

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