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Eylem Tok ve oğlu ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! işte adım adım kaçış planı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.03.2024 23:14
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Türkiye Eylem Tok ve oğlunun önce Mısır'a sonrada ABD'ye kaçışını konuşmuştu. Gündem olan olayda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tok ve oğlu halen ABD'de bulunurken olay gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte anne ve oğlunun dakika dakika kaçış planı...

Eylem Tok ve oğlu ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! işte adım adım kaçış planı

Oğuz Murat Aci'yi cinayet gibi bir kazayla hayattan koparan T.C. ve annesi Eylem Tok halen ABD'de bulunuyor. Olay gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte anne ve oğlunun dakika dakika kaçış planı...

OĞLUNU İHBAR ETMEDİ

Eylem Tok, 17 yaşındaki oğlunun kaza haberini aldığında bir kafede çalışanıyla oturuyordu. Tok'un panikle çıktığı kafenin önünde polis aracı duruyordu. Oğlunu onlara bile ihbar etmedi, yanlarından geçip gitti, belki de kaçışı o anda planlamaya başladı.

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SADECE 18 DAKİKA EVDE KALDI

Tok kaza yerine gitti, saat 23.49'da oğlu ile birlikte eve geldi. Sadece 18 dakika evde kaldı ve saat 00.07'de siteden çıktı. Önde Eylem Tok arkada ise ailenin şoförü vardı.

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ACİL EVE GELMESİNİ SÖYLEDİ

Tok kaza yerine gitti ve ölü olup olmadığını sordu. Aci'nin hayatını kaybettiğini öğrendi, tam 27 dakika sonra ise eski eşi Bülent Cihantimur'u aradı ve acil eve gelmesini söyledi.

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YAN KOLTUKTA OĞLU VARDI

00.37'de Tok ve şoförü eve döndü. Onlardan tam 15 dakika sonra Bülent Cihantimur geldi ve 50 dakika kaldı. Sonra kendi aracıyla çıktı ve yan koltukta oğlu vardı. Hemen arkalarında Tok ve çalışanı vardı.

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Cihantimur 10 dakika sonra aracını sağa çekti ve hafriyat kamyonunun arkasına park etti. Onun iddiasına göre aracının şarjı bitmişti, aracından çıktı ve beklemeye başladı.

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NE KONUŞTUKLARI BİLİNMİYOR

Birkaç dakika sonra yanlarına Tok'un çalışanının kullandığı araç yaklaştı ve o otomobile T.C. bindi. İstikamet İstanbul Havalimanı'ydı. Havalimanına geldiklerinde araçtan bir süre kimse inmedi. Aralarında ne konuştular orası şimdilik soru işareti. Ancak araçtan önce Eylem Tok ardından oğlu indi. Tok'un çalışanı da aracı park ettikten sonra içeri girdi.

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TEDİRGİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tok ve T.C. pasaport kontrolüne geldi. T.C. ABD pasaportunu polise verdi. O sıradaysa anne Eylem Tok sakin gözükmeye çalışıyordu. Ancak vücut dili onu ele veriyordu. Tedirgin olduğu ise her halinden belliydi. Polis bir ara pasaporttan şüphelendi ve diğer polisin de kontrol etmesini istedi. Eylem Tok o sırada bir gözüyle oğlunun pasaportunu kontrol eden polise bakıyordu. Yakalama kararı çıktı mı çıkmadı mı diye...Hemen arkalarında ise çalışanları vardı ve uzaktan onları izliyordu.

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Kanal D Haber'in haberine göre anne ve oğlu pasaport kontrolünden geçti ve sonrası da malum...Önce Mısır'a sonra da ABD'ye gittiler.

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Eylem Tok
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