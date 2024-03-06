Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni gelişmeyi canlı yayında duyurdu

Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Korkunç olayda evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Polis, kaçan sürücünün peşine düşerken kazaya karışan aracı kullanan ismin, ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu T.C. olduğu belirlendi. Eylem Tok'un oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi.

Kazaya karışan lüks cip ise olay yerinde bırakıldı. Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T. C.'yi de alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlendi.

"KIRMIZI BÜLTEN SÜRECİ BAŞLADI"

Gündemi sarsan olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Mısır makamlarıyla irtibata geçtiklerini belirten Bakan Tunç, şüphelilerin iadesini talep ettiklerini ve kırmızı bülten sürecini de başlattıklarını açıkladı.







