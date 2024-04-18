Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olaya yeni gelişme: Serbest bırakıldı

Yazar Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu T.C., Kemerburgaz’da kullandığı lüks otomobille bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken kişilere çarpıp Oğuz Murat Aci’nin (29) ölümüne neden olurken annesi Eylem Tok tarafından Mısır’a oradan da ABD’ye kaçırılmıştı.

TUTUKLANMIŞTI

T.C.’nin babası Bülent Cihantimur’un şirket çalışanı olan ve olay günü anne ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu isimli şüpheli tutuklanmıştı. Baba Cihantimur’a ise yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

SERBEST KALDI

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV'den Seyhan Yaşar'ın haberine göre olayla ilgili bugün görülen duruşmada İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi Ayşe Ceren Saltoğlu’nun tahliye edilmesine karar verdi. Böylelikle soruşturmada tutuklu şüpheli kalmadı.





