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  4. Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olaya yeni gelişme: Serbest bırakıldı

Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olaya yeni gelişme: Serbest bırakıldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.04.2024 21:56
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İstanbul'da meydana gelen olayda 17 yaşındaki T.C. kullandığı araçla kaza yapmış ve Oğuz Murat Aci'yi öldürmüştü. Yazar Eylem Tok, kaza sonrası oğlu ile önce Mısır sonra ABD'ye kaçmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tok ve oğlunu havalimanına götüren ve davanın tek tutuklu sanığı Ayşe Ceren Saltoğlu serbest bırakıldı.

Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olaya yeni gelişme: Serbest bırakıldı

Yazar Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu T.C., Kemerburgaz’da kullandığı lüks otomobille bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken kişilere çarpıp Oğuz Murat Aci’nin (29) ölümüne neden olurken annesi Eylem Tok tarafından Mısır’a oradan da ABD’ye kaçırılmıştı.

TUTUKLANMIŞTI

T.C.’nin babası Bülent Cihantimur’un şirket çalışanı olan ve olay günü anne ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu isimli şüpheli tutuklanmıştı. Baba Cihantimur’a ise yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

SERBEST KALDI

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV'den Seyhan Yaşar'ın haberine göre olayla ilgili bugün görülen duruşmada İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi Ayşe Ceren Saltoğlu’nun tahliye edilmesine karar verdi. Böylelikle soruşturmada tutuklu şüpheli kalmadı.

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Eylem Tok
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