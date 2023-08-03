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Eyyam-ı bahur sıcakları bunaltırken ‘müjde’ diyerek duyurdular! O tarihe dikkat! Balkanlar üzerinden geliyor…

03.08.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcaklarının bugün pik noktaya ulaşması beklenirken termometreler 39 dereceleri göstereceği bildirildi. Sıcak hava vatandaşları bunaltmaya devam ederken ise sevindiren bir haber daha geldi. Hava durumu ile ilgili gelen son bilgilere göre 8 Ağustos Salı gününden itibaren sıcaklıklarda 5-6 derecelik bir düşüş bekleniyor. İşte detaylar…

Eyyam-ı bahur sıcakları bunaltırken ‘müjde’ diyerek duyurdular! O tarihe dikkat! Balkanlar üzerinden geliyor…

Hava durumu ile ilgili sıcaklık rekorları peş peşe gelmeye devam ediyor. İstanbul bugün yine en sıcak günlerinden birini yaşarken hava durumu ile ilgili son gelen bilgiler sevindirdi. Son gelen verilere göre Balkanlar üzerinden hava sıcaklıklarını az da olsa düşürecek yeni bir hava kütlesi geliyor. Tarih verildi, hava sıcaklıkları ne zaman düşecek? İşte hava durumu ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek, sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini aktardı.
Yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkili olacağını dile getiren Tek, "İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcakları bugün 'pik' noktaya ulaşacak. İstanbul'da sıcaklık bugün 39 dereceye kadar çıkacak. Düne göre, yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı olmasını bekliyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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‘MÜJDE’ DİYEREK TARİH VERDİLER! BALKANLAR SERİNLETECEK

Öte yandan Havaforum sosyal medya hesabından yapılan son açıklama ise sevindirdi. Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar havaların az daha olsa serinleyeceği günü merak ederken beklenen düşüş ile ilgili 8 Ağustos Salı günü işaret edildi. Havaforum sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda “Müjde... Balkanlar, Basra ile mücadele verdiği masadan gururla zaferle ayrılmaya hazırlanıyor. Balkanlar, 8 Ağustos Salı'dan itibaren başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Karadeniz'de havayı ferahlatmaya geliyor. Sıcaklıklarda şu anki değerlere göre 5-6 derece düşüş bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

"TEMMUZ AYINDAKİ SICAK HAVA DALGASI BEKLENMİYOR"

Geçen ayın sonuna doğru yaşanılan sıcak hava dalgasının bu sefer olmayacağına vurgu yapan Adil Tek ise bu sıcak hava dalgasının 4-5 derece daha düşük olacağını belirtti.

Tek, yaşanılan sıcaklık sonrası İstanbul'da yağmur beklenmediğini anlatarak, "Çünkü sıcaklıklar geçen sefer olduğu gibi hemen azalmıyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda İstanbul'da en yüksek sıcaklığı 41,3 derece olarak kayıt altına almıştık. Hemen ertesi gün sıcaklık 12 derece birden düşmüştü. Bu durum yağışa neden olmuştu. Ancak bu sefer böyle bir durum yok" sözlerini kullandı.

SICAKLARDAN KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tek, şunları dile getirdi:

"Vatandaşların saat 10.00 ila 16.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. Dışarıya çıkanların ise açık renkli elbiseleri tercih etmeleri önemli. Ayrıca bu sıcak günlerde su tüketimi çok olmalı, proteinli gıdalardan kaçınılmalı. Sıcaklığın pik yapacağı saatlerde bedeni zorlayan işlerden kaçınmakta önemli."

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hava durumu meteoroloji İstanbul Eyyam-ı bahur sıcaklık

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