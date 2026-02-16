KADIN

Ezber bozan araştırma: Aralıklı oruçla ilgili doğru bilinen yanlış ortaya çıktı!

Aralıklı oruç, kilo vermek isteyenlerin en sık başvurduğu yöntemlerden biri. Bilim insanları, aralıklı oruç yöntemlerinin, kilo kaybı açısından geleneksel diyetlerden daha etkili olmadığını ve yaşam kalitesini diğer diyetlere kıyasla belirgin biçimde artırmadığını ortaya koydu.

Ezber bozan araştırma: Aralıklı oruçla ilgili doğru bilinen yanlış ortaya çıktı!

İngiltere merkezli bağımsız sağlık araştırmaları kuruluşu Cochrane tarafından yapılan araştırmada, aralıklı oruç uygulamalarının kilo verme üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Araştırmacılar, 2016 ile 2024 arasında Kuzey Amerika, Avustralya, Çin, Danimarka, Almanya, Norveç ve Brezilya'da 1995 yetişkin hastanın dahil edildiği 22 klinik çalışmanın verilerini analiz etti.

Fazla kilolu veya obez kişilerde aralıklı oruç yöntemlerinin sonuçlarını geleneksel diyetlerle karşılaştıran araştırmacılar, haftada iki gün oruç tutmayı temel alan 5:2 diyeti ve zaman kısıtlamalı beslenme gibi aralıklı oruç yöntemlerini uygulayan kişilerin, geleneksel kalori kısıtlaması içeren diyetleri uygulayanlarla benzer düzeyde kilo kaybettiğini tespit etti.

FARK BULUNAMADI

Araştırmada, aralıklı oruç ile geleneksel diyetler arasında kilo kaybı oranı açısından anlamlı bir fark bulunmadığı ve bu oranın doktorlar tarafından klinik açıdan anlamlı kabul edilen yüzde 5'lik değerin altında kaldığı kaydedildi.

Aralıklı orucun yaşam kalitesini diğer diyetlere kıyasla belirgin biçimde artırdığına dair güçlü kanıta ulaşılamayan araştırmada, bu yöntemin bazı bireyler için sürdürülebilir olabileceği ancak mevcut bilimsel verilerin diğer diyetlere göre açık bir üstünlük göstermediği belirtildi.

Araştırmada, dahil edilen çalışmaların çoğunun 12 aya kadar olan sonuçları kapsadığı, bu nedenle uzun vadeli etkilerin netleşmediği belirtildi.

'MUCİZEVİ BİR ÇÖZÜM DEĞİL'

Çalışmanın başyazarı ve Arjantin'in Buenos Aires kentindeki İtalyan hastanesinde bulunan Cochrane Associate Centre'ın direktörü Dr. Luis Garegnani, "Aralıklı oruç mucizevi bir çözüm değil ancak kilo yönetimi için birkaç seçenek arasından biri olabilir. Aralıklı oruç, kilo kaybı için geleneksel diyet yaklaşımlarına benzer sonuçlar verebilir. Açıkça daha iyi görünmüyor ancak daha kötü de değil." ifadelerini kullandı.

Çalışma, "Cochrane Library" tarafından yayımlandı.
Kaynak: AA

