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  4. Ezber bozan araştırma: Geç yatanlar daha mı zeki? Sağlıklı sanıyoruz ama gerçek başka çıktı

Ezber bozan araştırma: Geç yatanlar daha mı zeki? Sağlıklı sanıyoruz ama gerçek başka çıktı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.07.2024 07:41
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Çoğu uzman erken yatıp erken kalkmanın daha sağlıklı olduğunu anlatıyor, ancak İngiltere'de yapılan bir araştırma bunun aksini söylüyor. O araştırmaya göre göre gece kuşlarının kafası daha iyi çalışıyormuş.

Ezber bozan araştırma: Geç yatanlar daha mı zeki? Sağlıklı sanıyoruz ama gerçek başka çıktı

Gece yatmayanlar, gündüz kalkmayanlar yani gece kuşları araştırma konusu oldu. Kanal D Ana Haber'in aktardığı habere göre, İngiltere'de yapılan bir araştırmada 26 bin kişinin uyku düzeni incelendi. Geç yatanların zihinlerinin daha açık olduğu belirlendi.

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EZBER BOZAN ARAŞTIRMA

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Çocukluğundan itibaren gece geç yatmaya alışanlar araştırmada bunun avantajını gördü. Yapılan bilişsel testlerde gece kuşları sabah kuşlarına göre daha iyi performans sergiledi.

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O araştırmada günlük en sağlıklı uyku saatleri de mercek altına alındı. Tavsiye edilen en ideal uyku saati 7 saat ile 9 saat arası olarak açıklandı. 7 saatten az 9 saatten fazla uyku beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor.

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uyku uyumak
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