Ezber bozan araştırma: Geç yatanlar daha mı zeki? Sağlıklı sanıyoruz ama gerçek başka çıktı

Gece yatmayanlar, gündüz kalkmayanlar yani gece kuşları araştırma konusu oldu. Kanal D Ana Haber'in aktardığı habere göre, İngiltere'de yapılan bir araştırmada 26 bin kişinin uyku düzeni incelendi. Geç yatanların zihinlerinin daha açık olduğu belirlendi.

EZBER BOZAN ARAŞTIRMA

Çocukluğundan itibaren gece geç yatmaya alışanlar araştırmada bunun avantajını gördü. Yapılan bilişsel testlerde gece kuşları sabah kuşlarına göre daha iyi performans sergiledi.

O araştırmada günlük en sağlıklı uyku saatleri de mercek altına alındı. Tavsiye edilen en ideal uyku saati 7 saat ile 9 saat arası olarak açıklandı. 7 saatten az 9 saatten fazla uyku beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor.