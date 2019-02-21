İSTANBUL (AA) - "Ezhel" takma adını kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu'nun, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında açılan ikinci dava kapsamında da beraatine karar verildi.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İpekçioğlu katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen İpekçioğlu'nun avukatı Fuat Ekin, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçunun özel kast ile işlenebilen bir suç olduğunu belirterek, "Yargılama konusu şarkılar, sanat eseri, bir bütün olarak değerlendirildiğinde uyuşturucu madde kullanmaya özendirmek gibi özel bir kastın olmadığı açıktır. Sonuçta bu bir sanat eseri. Nasıl ki zamanında Karacaoğlan müstehcenlik suçundan yargılanmadıysa, günümüzde hukukun bu kadar geliştiği bir dönemde bu modern ozanların, kabul edelim ya da etmeyelim, eserlerinin bu şekilde ceza hukukuna konu edilmesi kabul edilebilir değildir. Sayın mahkemenin beraat kararı vereceği inancındayız." dedi.