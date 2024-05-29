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    4. Fabrikada çalışanların hayretle izlediği olay! Bir anda kadının omzuna kondu

    Fabrikada çalışanların hayretle izlediği olay! Bir anda kadının omzuna kondu

    29.05.2024 15:19
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    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kablo fabrikasında, çalışanları şaşırtan ve duygulandıran bir olay yaşandı. Fabrikada çalışan kadın işçinin omzuna, dev bir kelebek kondu.

    Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kablo fabrikasında 'Büyük Tavus' cinsi kelebek, Ayşe Biray isimli kadının omuzuna kondu. Kelebek daha sonra sonra kadının elinin üzerine de giderek kısa bir süre sonra uçup gitti.

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    "İLK DEFA BU KADAR BÜYÜK BİR KELEBEK GÖRDÜM"

    Olay, fabrikadaki diğer çalışanlar tarafından da hayretle izlendi. Otomotiv kablo fabrikasında çalışan Ayşe Biray, "İlk defa bu kadar büyük bir kelebek gördüm. İş bitiminde gelip omzuma konması beni ilk anda tedirgin etti, ancak biraz daha kalmış olsaydı yanımda eve götürecektim" dedi. (İHA)

    AW215367_03Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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