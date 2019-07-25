HABER

"FaceApp" uygulamasıyla dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 06:52 | Son Güncelleme

Yüz değiştirme filtreleri sunan FaceApp uygulamasıyla oluşturduğu yaşlandırılmış fotoğrafını kullanarak sosyal medya hesaplarından çeşitli ürünlere ilişkin sahte satılık ilanları veren ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandıran zanlı, başkent polisince eğlence mekanına düzenlenen operasyonla yakalandı - Yaklaşık iki yıldan beri 57 ayrı suçtan aranan şüpheli, polis rozetlerini gösteren ekiplere "Siz ciddi misiniz?" diyerek karşılık verirken hakkındaki suçlamalara ilişkin "Ne yapayım, onlar inanmasaydı, kimsenin parasını zorla almadım ki" dedi - Zanlının internetten verdiği ilanlarla dolandırdığı kişiler arasında farklı illerde görevli asker ve emniyet personelinin de bulunduğu öğrenildi

Yüz değiştirme filtreleri sunan FaceApp uygulamasıyla oluşturduğu yaşlandırılmış fotoğrafını kullanarak sosyal medya hesaplarından çeşitli ürünlere ilişkin sahte satılık ilanları veren ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheli, başkent polisince eğlence mekanında yakalandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık iki yıldan bu yana 57 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Uğur E'nin peşine düştü.

Facebook ve Instagram hesaplarından çeşitli ürünlere ilişkin sahte satılık ilanları veren Uğur E'nin FaceApp uygulaması ile oluşturduğu yaşlandırılmış fotoğrafını kullandığı, bu sayede ağına düşürdüğü kişilerin güvenini kazandığı belirlendi.

İnternette yayımladığı ilanlarda inşaat malzemeleri ve konteynerler ile asker ve polisler için bot ve silah kılıfı gibi ürünler sattığını belirten ve bu ürünlere ilişkin sahte fotoğraflar kullanan Uğur E'nin farklı illerde görevli birçok asker ve emniyet personelini de dolandırdığı tespit edildi.

Aralarında Afrin'de görev yapan güvenlik güçlerinin de bulunduğu birçok kişiden "kapora" ve "ürün bedeli" adı altında banka havalesi ile para alan Uğur E'nin izini kaybettirdiği ortaya çıktı.

- FaceApp dolandırıcısını "türkü" zaafı yakalattı

Zanlının, kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak yakalanmaktan kurtulduğunu ve dolandırıcılıktan elde ettiği parayı türkü söylenen bar ve eğlence mekanlarında harcadığını belirleyen ekipler, Uğur E'nin izini buldu.

Uğur E'nin türkü dinlemek için eğlence mekanına gittiğini tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Zanlı, polis rozetlerini gösteren ekiplere "Siz ciddi misiniz?" diyerek karşılık verdi.

Şaşkınlık yaşayan Uğur E, hakkındaki suçlamaları öğrenince "Vallahi ben yapmadım, başkasıyla karıştırıyor olmayasınız." dedi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Uğur E'nin bekçilik yaptığını, ekmeğinin peşinde ve suçsuz olduğunu, aranmasının bulunmadığını söylediği, daha sonra suçunu itiraf ederek, "Ne yapayım onlar inanmasaydı, kimsenin parasını zorla almadım ki." dediği öğrenildi.

Binlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğundaBinlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğunda
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!
Bursa'da özel harekat destekli operasyon!Bursa'da özel harekat destekli operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara dolandırıcılık FeceApp internet operasyon polis

En Çok Okunan Haberler

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

Kayseri'de bulundu: Fil, zürafa, at ve gergedanlara ait...

Kayseri'de bulundu: Fil, zürafa, at ve gergedanlara ait...

'Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı'

'Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Bursa'da özel harekat destekli narkotik operasyonu!

Bursa'da özel harekat destekli operasyon!

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! Temyiz duruşması ekimde yapılacak

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Şişli'de kamyon köprünün altında sıkıştı

Şişli'de kamyon köprünün altında sıkıştı

Karabük'te korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan cesetleri çıkarmak 1 saat sürdü!

Hurdaya dönen araçtan cesetleri çıkarmak 1 saat sürdü!

Gazla freni karıştırınca 10 metre yükseklikten uçtu!

Gazla freni karıştırınca 10 metre yükseklikten uçtu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.