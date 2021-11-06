Facebook, abonelikler için bir web formu başlatıyor

Mark Zuckerberg bir gönderide, “İnsanlar bu bağlantıyı kullanarak abone olduklarında, içerik oluşturucular kazandıkları tüm parayı (eksi vergiler) tutacak” dedi.

Ek olarak şirket, şimdi ve yıl sonuna kadar kaydolan her yeni abone için içerik oluşturuculara 5 ila 20 dolar arasında ödeme yapacak bir bonus programı sunuyor. Facebook bir blog gönderisinde, içerik oluşturucuların 10.000 dolara kadar bonus kazanabileceğini yazdı. Facebook, yeni bonus programının “abonelik özelliğinin 27 pazarın tamamında belirli kişilere sunulacağını” belirterek, programı “önümüzdeki aylarda” daha fazla kişiye genişletmek istediğini belirtti.

Apple ile uzun süredir rekabet halinde olan Zuckerberg, sözde “App Store vergisini” iPhone üreticisi dilinden düşürmez oldu. Şirket, içerik oluşturuculara Facebook’un 2023’e kadar kazançlarından kesinti yapmayacağını söyledi. Gelecek yılın sonuna kadar 1 milyar doları içerik oluşturucu programlarına aktarmayı planladığını açıklayan Facebook için içerik oluşturucu kazanmak giderek daha önemli bir öncelik haline geldi. Şirket platformunda genç kullanıcıların azaldığını duyurdu. Bu kapsamda yeni kampanya çalışmaları devam ediyor.

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