Facebook çöktü mü? Facebook'ta sorun mu yaşanıyor, Facebook ana sayfası neden sadece ünlü sayfalarını gösteriyor?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook'ta bazı kullanıcıların bildirdiği sorun merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar ana sayfalarında düzenli gönderiler gösterilmediği için bu sabah sorun bildirmeye başladı. İşte detaylar...

FACEBOOK'TA DİKKAT ÇEKİCİ SORUN!

Yaşanan sorunları bildirmek için kullanılan bir web sitesi olan Down Detector'da soruna dair raporlar sabah 08:30'da görülmeye başladı. Sitede, "Kullanıcı raporları Facebook şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor" ifadesi yer aldı.

ÜNLÜ SAYFALARINDAKİ GÖNDERİLER GÖSTERİLİYOR

Twitter'daki şikayetlere göre, Facebook ana sayfasında kullanıcılar arkadaşlardan gelen gönderileri değil, ünlü sayfalarındaki rastgele gönderileri görüyor. Kullanıcıların hepsi aynı sorundan şikayet ediyor gibi görünüyor.

Bir kullanıcı, “Facebook çalışmıyor mu???? Ana sayfam, rastgele kişilerin ünlü sayfalarına yorum yaptığı şeylerle spamlandı" dedi.

Twitter raporlarına göre, sorun dünyanın dört bir yanındaki insanları etkiliyor.

Bazı Facebook kullanıcıları, sorunu avantaja çevirdi. Sorunu, ünlü sayfalarında gönderi paylaşarak daha büyük kitlelere ulaşmak için kullanmaya başladılar.

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Facebook, biz bu haberi yazarken herhangi bir kesinti veya sorun olduğunu doğrulamış değil. Platformun en kısa sürede sorunu gidermesi bekleniyor.



