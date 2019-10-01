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Facebook, Elizabeth Warren'ın başkanlığına sıcak bakmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 19:39 | Son Güncelleme

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in Demokrat aday adaylarından Elizabeth Warren'ın başkan seçilmesinin şirket için "çok kötü olacağını" söylediği sözleri, Amerikan basınına sızdı

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in Demokrat aday adaylarından Elizabeth Warren'ın başkan seçilmesinin şirket için "çok kötü olacağını" söylediği ortaya çıktı.

Zuckerberg'in Warren'ın başkanlığıyla ilgili şirket çalışanlarına yaptığı konuşması, Amerikan basına sızdı.

Haberlere göre Zuckerberg, Elizabeth Warren'ın başkanlığının şirket için "çok kötü olur" değerledirmesinde bulundu.

Zuckerberg, "Doğru cevabın şirketlere savaş açmak olduğunu düşünen Elizabeth Warren gibi biri var. Eğer seçilirse yasal bir mücadeleye gireceğimiz ve kazanacağımız kanaatindeyim. Bu durum bizim için halen çok kötü mü olur? Cevabı evet. Hükümetimize karşı büyük bir dava açmak istemem ama biri sizin varoluşunuzu tehdit ediyorsa da gider savaşırsınız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elizabeth Warren Facebook

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