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Facebook karanlık tema iPhone’a geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2020 12:04 | Son Güncelleme

Sosyal medya devi Facebook, ilk olarak karanlık tema seçeneğini Messenger uygulamasına getirmişti. Bünyesinde yer alan WhatsApp için geç de olsa bu opsiyonu sunan Facebook, şimdi de kendi ana uygulamasına gözünü dikti.

Facebook karanlık tema iPhone’a geliyor

Facebook karanlık tema opsiyonunun çok yakında iPhone kullanıcılarına sunulacağı bugün ortaya çıktı.

iOS 13 ile birlikte gelen karanlık tema seçeneğine Facebook da uyum sağlayacak. Android‘deki karanlık tema gibi dümdüz siyah yerine koyu gri renk paletini seçecek olan sosyal medya devi, bu sayede daha iyi okunabilirlik sunacak.

OLED panel bildiğiniz gibi siyah tonlarını yakmadığı için bataryadan tasarruf sağlıyor. Ancak bu koyu tema maalesef ki bataryayı olumlu yönde etkilemeyecek. Çünkü batarya tasarrufu için düz siyah olması gerekiyor. Komple siyah rengin okunabilirlik açısından oldukça kötü olduğu ortada. Bu yüzden Facebook’un koyu gri rengi tercih etmesi gayet isabetli olmuş diyebiliriz.

FACEBOOK KARANLIK TEMA İOS'A NE ZAMAN GELECEK?

Nisan ayının sonlarına doğru App Store’dan sunulacak olan güncelleme ile koyu mod resmen kullanıma sunulacak. Güncelleme geldiğinde, aydınlık, koyu veya sistem tercihine göre opsiyonlarını seçerek Facebook’u dilediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Şimdilik test aşamasında olan bu koyu mod ile birlikte tasarımda da küçük değişiklikler yapılacak. Kullanıcı deneyimini öne çıkaracak olan bu yeni tasarım ile ne nerde daha kolay bulunabilecek.

Özellikle gece geç saatlerde telefon ile uğraşıyorsanız lütfen göz sağlığınız için koyu modu kullanın. Beyaz renkli uygulamalar gece geç saatlerde gözünüze zarar vereceği gibi olan uykunuzu da kaçırtıyor. Eğer telefonunuzda varsa göz sağlığınız için Night Shift / okuma modu özelliğini de gece saatlerinde özellikle de gün batımından sonra aktif etmeyi unutmayın.

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