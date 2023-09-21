Facebook logosunu değiştirdi! İşte Facebook'un yeni logosu

Meta, Facebook'un "kimlik sistemini" güncelliyor gibi görünüyor. Bu kapsamda Facebook'un logosunu yenilediği görüldü. Bu gelişme dikkatli bazı Facebook kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

İŞTE FACEBOOK'UN YENİ LOGOSU

Yeni logoda mavinin daha koyu bir mavi olması ve küçük "f" harfinde birkaç ince değişiklik gibi bazı değişiklikler yapıldığı ancak; yeni logonun, eski logoya oldukça benzediği görüldü.

Facebook'un eski logosu ise şöyleydi:

Meta, konuyla ilgili yayınladığı bir blog yazısı da yayınladı. Yeni logoyla ilgili, söz konusu blog yazısında yapılan açıklamada yer alan "Facebook'un temel mavi renginin daha kendinden emin bir ifadesi" ifadesi dikkat çekti.

Meta, blog yazısında yer alan güncellemeleri platform için "yenilenmiş bir kimlik sisteminin ilk aşaması" olarak tanımladı. Şirket, blog yazısında logonun tarihini anlatan kısa bir video da paylaştı.

Blog yazısına göre sadece Facebook logosu da değişmedi. Meta, tüm bunlara ek olarak reaksiyonların görünümünü de geliştirmek gibi bazı dikkat çekici değişiklikler de yaptı.

Meta, Facebook'un görünümü için daha fazla değişiklik yapmayı planlıyor.

Şirket, blog yazısında "Uygulamaya yönelik tasarım güncellemelerinin bu ilk sürümü, yeniden tasarlanan logomuz ve wordmark'ımızın yanı sıra güncellenmiş bir renk paleti, Reaksiyonlar, tipografi ve ikonografiyi içeriyor; gelecekte daha fazla güncelleme sunulacak." dedi. (Kaynak: The Verge, Meta-Facebook)

