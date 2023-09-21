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Facebook logosunu değiştirdi! İşte Facebook'un yeni logosu

21.09.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'un logosu yenilendi. Meta, çatısı altındaki sosyal medya platformlarından olan Facebook'un logosunda bazı değişiklikler yaptı. Meta, değişikliklerle ilgili açıklamalarının yer aldığı bir blog yazısı da yayınladı. İşte Facebook'un yeni logosu ve yapılan değişiklikler!

Facebook logosunu değiştirdi! İşte Facebook'un yeni logosu

Meta, Facebook'un "kimlik sistemini" güncelliyor gibi görünüyor. Bu kapsamda Facebook'un logosunu yenilediği görüldü. Bu gelişme dikkatli bazı Facebook kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

İŞTE FACEBOOK'UN YENİ LOGOSU

Yeni logoda mavinin daha koyu bir mavi olması ve küçük "f" harfinde birkaç ince değişiklik gibi bazı değişiklikler yapıldığı ancak; yeni logonun, eski logoya oldukça benzediği görüldü.

yeni logo

Facebook'un eski logosu ise şöyleydi:

eski logo

Meta, konuyla ilgili yayınladığı bir blog yazısı da yayınladı. Yeni logoyla ilgili, söz konusu blog yazısında yapılan açıklamada yer alan "Facebook'un temel mavi renginin daha kendinden emin bir ifadesi" ifadesi dikkat çekti.

Meta, blog yazısında yer alan güncellemeleri platform için "yenilenmiş bir kimlik sisteminin ilk aşaması" olarak tanımladı. Şirket, blog yazısında logonun tarihini anlatan kısa bir video da paylaştı.

Blog yazısına göre sadece Facebook logosu da değişmedi. Meta, tüm bunlara ek olarak reaksiyonların görünümünü de geliştirmek gibi bazı dikkat çekici değişiklikler de yaptı.

Meta, Facebook'un görünümü için daha fazla değişiklik yapmayı planlıyor.

Şirket, blog yazısında "Uygulamaya yönelik tasarım güncellemelerinin bu ilk sürümü, yeniden tasarlanan logomuz ve wordmark'ımızın yanı sıra güncellenmiş bir renk paleti, Reaksiyonlar, tipografi ve ikonografiyi içeriyor; gelecekte daha fazla güncelleme sunulacak." dedi. (Kaynak: The Verge, Meta-Facebook)

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