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Facebook Messenger yeni özellik işletmelere hız katacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2020 12:41 | Son Güncelleme

Herkesin büyük bir merakla beklediği Facebook Messenger yeni özellik ile birlikte, artık müşteri ilişkilerinin çok daha kolay olacağını söyleyebiliriz.

Facebook Messenger yeni özellik işletmelere hız katacak

Bu platform tarafından sunulan yeni özellik hakkında detaylara geçmeden önce dilerseniz hızlıca işletme hesaplarından bahsedelim. İnternet üzerinden alışverişin çok fazla yaygınlaşmasıyla birlikte Facebook şirketi, işletmeler için özel platformlar kurmaya başladı. Bunlardan birisi de Facebook işletme özelliği oldu.

Normal şartlarda herhangi birisinin kişisel ve işletme hesapları arasında Messenger farkı pek yoktu. Bu nedenle kişisel ve işletme Facebook mesajları birbirine karışabiliyordu. Birisine kişisel mesaj göndereceğine müşterisine o mesajı iletenler büyük mağduriyet yaşayabiliyordu.

FACEBOOK MESSENGER'I İŞLETMELERE UYGUN HALE GETİRDİ

Bütün bunlara ek olarak Facebook ile işletme hesabı kullanan kişiler, özel bir mesajlaşma ağına sahip değildi. Son dönemlerde Instagram üzerinden e-ticaret odaklı çalışmaya başlayan şirketin Messenger özelinde değişiklik yapmaması da eleştiriliyordu. Firma tarafından yapılan yeni bir çalışma ile birlikte, Facebook Messenger mesajları artık işletme hesabı olarak görülecek.

Bu tür yeni uygulamalar muhtemelen ilerleyen dönemlerde Facebook şirketine bağlı platformlarda daha fazla görülecek. Elektronik ticarete çok fazla kaymaya başlayan Facebook ve bağlı platformlar, daha güçlü bir satış ağı oluşturmak istiyor. İşletme hesabı kullanan kişilerin %90 gibi bir bölümü satışları Messenger üzerinden yapıyor. Bu nedenle yeni sistem büyük katkılar sunacak. Sizce Facebook Messenger ile ilgili bu tür yenilikler önemli katkı sunacak mı?

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