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Facebook, Myanmar'da askeri yönetimi destekleyen içerikleri tavsiye ediyor

23.06.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Facebook'un, Myanmar'da askeri darbe ve ordunun darbe karşıtlarına yönelik şiddet eylemlerini destekleyen içerikleri kullanıcılara tavsiye ederek desteklediği belirtildi.

Facebook, Myanmar'da askeri yönetimi destekleyen içerikleri tavsiye ediyor

Sivil toplum kuruluşu Global Witness tarafından yapılan araştırmada, Facebook'un kullanıcılara içerik tavsiye etme algoritmasında, yayın politikasıyla çelişen birtakım paylaşımlara rastlandı.

KARŞILARINA DARBE YANLISI SAYFALAR ÇIKTI

Myanmar ordusu yanlılarının açtığı ve Facebook'un yayın ilkelerini ihlal etmeyen bir sayfayı beğenen araştırmacılar, bu sayfayı beğendikten sonra uygulamanın "tavsiye edilenler" kısmında, şiddeti teşvik eden paylaşımların bulunduğu darbe yanlılarına ait sayfaların gözüktüğünü tespit etti.

Bu sayfalardan bir tanesinde, darbe karşıtı genç bir kadının arananlar listesinde olduğu ve ölü ya da canlı yakalayana 10 milyon dolar ödül verileceğini ifade eden paylaşımın yer aldığı açıklandı.

Facebook'un tavsiye ettiği diğer ordu yanlısı sayfalarda da darbe karşıtlarına ölüm tehdidi ve protestoculara yönelik şiddeti övücü ifadeler içeren paylaşımların yapıldığı kaydedildi.

Global Witness, Facebook'un içerik tavsiye etme algoritmasının platformun yayın politikalarına uygunluk içermediğini öne sürerek platformda tavsiye edilen içeriklerin de ayrıca denetlenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Facebook yönetimi 25 Şubat'taki açıklamasında, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdıklarını açıklamıştı.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yaşanması ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 877 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

“Myanmar’daki Durum Endişe Verici”“Myanmar’daki Durum Endişe Verici”

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkilileri askeri mahkemede yargılanmaya devam ediyor.

(AA)

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