Facebook paylaştı! Dev bir ekranda video görüşmesi yapılabilir

Kovid-19 karantinaları devam ediyor. Birçok işletme ofise geri dönmeyi ve çalışanlarını merkez alanlarına geri getirmeyi planlıyor. Ancak çoğu kişi de evden çalışmaya devam edecek. Facebook, insanların ev ofis alanlarından olabildiğince üretken olmalarına yardımcı olmak için daha fazla araç sağlamaya çalışıyor.

EVDEKİ TV ÜZERİNDEN TOPLANTI YAPILABİLECEK

Facebook ise yaptığı açıklamada “Workplace on Portal’a ek olarak, geçen yıl Portal Mini, Portal ve Portal + için BlueJeans, GoToMeeting, Webex ve Zoom için destek sunduk. Ve şimdi, bağlanabilmeniz için Portal TV’ye Zoom ve GoToMeeting ekliyoruz. Evinizdeki en büyük ekranı kullanarak aileniz, arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.'' dedi.

Evet, artık Zoom buluşmalarınızı Portal TV cihazıyla evdeki TV setinizden yapabilirsiniz. Diğer platformlarda kullandıysanız, her iki hizmet de tanıdık bir deneyime sahip. Ancak Portal’ın konu izleme ve ses iyileştirmesi, yankılanma dolu bir oturma odasında dolaşmanız veya sohbet etmeniz gerektiğinde işinize çok yarayacak. Facebook Portal Home, sizi çerçevede tutan ‘Akıllı Kamera’ araçları ve arka plan gürültüsünü en aza indiren, konuşurken sesi güçlendiren ‘Akıllı Ses’ özelliği ile çeşitli avantajlar sağlıyor.