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Facebook paylaştı! Dev bir ekranda video görüşmesi yapılabilir

09.04.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Portal TV’ye Zoom ve GoToMeeting çağrıları için destek ekledi. Platform, bu özelliği, normal Portal cihazlarına ulaştıktan aylar sonra şirketin TV eklentisine taşıdı.

Facebook paylaştı! Dev bir ekranda video görüşmesi yapılabilir

Kovid-19 karantinaları devam ediyor. Birçok işletme ofise geri dönmeyi ve çalışanlarını merkez alanlarına geri getirmeyi planlıyor. Ancak çoğu kişi de evden çalışmaya devam edecek. Facebook, insanların ev ofis alanlarından olabildiğince üretken olmalarına yardımcı olmak için daha fazla araç sağlamaya çalışıyor.

EVDEKİ TV ÜZERİNDEN TOPLANTI YAPILABİLECEK

Facebook ise yaptığı açıklamada “Workplace on Portal’a ek olarak, geçen yıl Portal Mini, Portal ve Portal + için BlueJeans, GoToMeeting, Webex ve Zoom için destek sunduk. Ve şimdi, bağlanabilmeniz için Portal TV’ye Zoom ve GoToMeeting ekliyoruz. Evinizdeki en büyük ekranı kullanarak aileniz, arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.'' dedi.

Evet, artık Zoom buluşmalarınızı Portal TV cihazıyla evdeki TV setinizden yapabilirsiniz. Diğer platformlarda kullandıysanız, her iki hizmet de tanıdık bir deneyime sahip. Ancak Portal’ın konu izleme ve ses iyileştirmesi, yankılanma dolu bir oturma odasında dolaşmanız veya sohbet etmeniz gerektiğinde işinize çok yarayacak. Facebook Portal Home, sizi çerçevede tutan ‘Akıllı Kamera’ araçları ve arka plan gürültüsünü en aza indiren, konuşurken sesi güçlendiren ‘Akıllı Ses’ özelliği ile çeşitli avantajlar sağlıyor.

Facebook ayrıca, toplantınızı ayrı bir ekranda yapmanın bilgisayarınızı serbest bıraktığını, böylece görüşmeleriniz sırasında çalışmaya devam edebileceğinizi ve ilgili ayrıntıları arayabileceğinizi belirtiyor.

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Portal satışlarının Mart 2020’den bu yana 10 kat arttığı bildirildi. Daha fazla insanın evden çalışmaya devam etmesiyle, en azından belirli bir kapasitede, Portal’ın diğer görüntülü arama cihazlarının yanı sıra daha geniş bir şekilde benimsenmesini bekleyebilirsiniz.

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facebook
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