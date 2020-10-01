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Facebook pilot uygulamaya başladı: Instagram, Messenger ve WhatsApp birbirine bağlanıyor

01.10.2020 10:31 | Son Güncelleme

Facebook, sahibi olduğu uygulamalar Instagram, Messenger ve WhatsApp'ı birbirine bağlayarak platformlar arasında da mesajlaşmayı mümkün kılacak. Plan, sadece WhatsApp hesabı olanların, başka bir uygulama indirmek ya da uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda olmadan Instagram ve Messenger kullanıcılarına ya da bu uygulamalardan WhastApp'a mesaj gönderebilmesi fikrini temel alıyor.

Facebook pilot uygulamaya başladı: Instagram, Messenger ve WhatsApp birbirine bağlanıyor

Bazı Instagram kullanıcıları, Facebook hesabı olmadan Messenger kullanıcılarına mesaj gönderebilmeye başladı.

Deneme amaçlı bu uygulama, Facebook'un geçen yıl açıkladığı Instagram, WhatsApp ve Messenger'ın entegre edilmesi planının ilk adımını oluşturuyor.

Bu adımın mesajlaşma sektöründe önümüzdeki yıllarda Facebook'un hakimiyetini daha da güçlendireceği ve ABD'de tekelcilik soruşturmasıyla karşı karşıya olan şirketin bölünmesini daha da zorlaştıracağı belirtiliyor.

Instagram, WhatsApp ve Messenger'in birer milyardan fazla aylık aktif kullanıcısı var.

BAZI PAZARLARDA DENENİYOR

Instagram ve Messenger kullanıcılarının birbiriyle mesajlaşma ve görüntülü görüşme yapabilmesi özelliği bazı pazarlarda denenmeye başladı.

Uygulama önümüzdeki aylar içinde tüm dünyaya yayılacak. Şirket aynı özelliğin WhatsApp'ta ne zaman başlayacağına ilişkin takvim vermedi.

Facebook, WhatsApp, Instagram ve Facebook hizmetlerini entegre etme planlarını Mart 2019'da açıklamıştı.

Bu plan, sadece WhatsApp hesabı olanların, başka bir uygulama indirmek ya da uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda olmadan Instagram ve Messenger kullanıcılarına ya da bu uygulamalardan WhastApp'a mesaj gönderebilmesi fikrini temel alıyor.

Facebook Instagram'ı 2012'de WhatsApp'ı da 2014'te satın almıştı.

Şirket Messenger uygulamasını 2011'de çıkarmıştı.

Facebook'un bu planı hayata geçirmek için büyük bir altyapı yatırımı yaptığı belirtiliyor.

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