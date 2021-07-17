Facebook, sesli emoji özelliği ile kullanıcıların karşısına geçti

Emojiler her ne kadar duyguları yeterli oranda vermese bile yine de önemli bir görev üstleniyor. Sohbete renk getiren emojiler bundan sonra ses ile desteklenecek. Soundmoji olarak adlandırılan ve emojilerin sesli hali olarak karşımıza çıkan bu sistem kullanıcıların dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Her yıl 17 Temmuz tarihinde Dünya Emoji Günü kutlanıyor. Facebook şirketi bugüne özel olarak yeni bir sistem tanıttı. Soundmoji olarak bilinen bu sistemde emojiler ile birlikte arka planda ses oynatılacak. Böylece kullanıcılar daha farklı deneyimler edinebilecek.

Bridgerton, Hızlı ve Öfkeli 9, Brooklyn Nine-Nine gibi yapımların kısa ses efektleri platformda yerini alacak. Ayrıca isteyenler göndermeden önce bu Soundmojilerin önizlemesini kontrol edebilecek.

Soundmoji ‘nin tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız



