Facebook Sticker reklamlarının testine başladı

Bazı içerik oluşturucular, çıkartmaya benzeyen reklamları Facebook Hikayeler özelliğine ekleyip reklam gelirlerinden bir pay alabilecekler.

Şu anda özellik için ilk testler yapılıyor. O nedenle yalnızca az sayıda içerik oluşturucu bu seçeneğe erişebilecek. Ancak Facebook bu özelliği yakın gelecekte genel anlamda kullanıma sunmayı umuyor. Ayrıca aynı özelliği tüm kısa biçimli videolar için etkinleştirmeyi de planlıyor. Facebook, videoların ortasında gösterilen reklamları daha sık hale getiriyor.

Şimdiye kadar, reklamlar yalnızca en az üç dakika uzunluğundaki videolarda mevcuttu. Artık yalnızca bir dakika yayınlanan videolarda reklam görmeye başlayabilirsiniz. Bir ila üç dakika süren videolarda 30 saniye içinde reklamlar bulunabilir. Reklamlar, bir dakikadan 45 saniye sonra daha uzun videolarda ortaya çıkabilecek.

Sayfalar, yalnızca önceki 60 günde 600.000 dakikalık toplam izlenme süresi ve en az beş aktif video yüklerlerse kısa videolarda reklam yayınlayabilecekler. Canlı video oluşturucuların ayrıca, akışlarında reklam almaya hak kazanmaları için aynı süre içinde en az 60.000 dakikalık canlı izleme süresine sahip olmaları gerekiyor.