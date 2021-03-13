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Facebook Sticker reklamlarının testine başladı

13.03.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Facebook Sticker reklamlarının testine başladı

Facebook, içerik oluşturuculara izleyicilerinden para kazanmaları için daha fazla seçenek sunuyor. Test ettiği yöntemlerden biri, Stories’den para kazanmanıza yarayabilir.

Bazı içerik oluşturucular, çıkartmaya benzeyen reklamları Facebook Hikayeler özelliğine ekleyip reklam gelirlerinden bir pay alabilecekler.

Şu anda özellik için ilk testler yapılıyor. O nedenle yalnızca az sayıda içerik oluşturucu bu seçeneğe erişebilecek. Ancak Facebook bu özelliği yakın gelecekte genel anlamda kullanıma sunmayı umuyor. Ayrıca aynı özelliği tüm kısa biçimli videolar için etkinleştirmeyi de planlıyor. Facebook, videoların ortasında gösterilen reklamları daha sık hale getiriyor.

Şimdiye kadar, reklamlar yalnızca en az üç dakika uzunluğundaki videolarda mevcuttu. Artık yalnızca bir dakika yayınlanan videolarda reklam görmeye başlayabilirsiniz. Bir ila üç dakika süren videolarda 30 saniye içinde reklamlar bulunabilir. Reklamlar, bir dakikadan 45 saniye sonra daha uzun videolarda ortaya çıkabilecek.

Sayfalar, yalnızca önceki 60 günde 600.000 dakikalık toplam izlenme süresi ve en az beş aktif video yüklerlerse kısa videolarda reklam yayınlayabilecekler. Canlı video oluşturucuların ayrıca, akışlarında reklam almaya hak kazanmaları için aynı süre içinde en az 60.000 dakikalık canlı izleme süresine sahip olmaları gerekiyor.

Facebook ayrıca ücretli canlı etkinlikleri başka 24 ülkeye genişletiyor ve 10 bölgede daha hayran aboneliklerini etkinleştiriyor. Ek olarak sosyal medya platformu, “Stars” sanal bahşiş para birimini tanıtacak. Twitch Bits’te olduğu gibi, kullanıcılar bu yıldızları içerik oluşturuculara gönderebilecek. Facebook, belirli canlı yayınlar sırasında Yıldız dağıtacak.

Kullanıcıların Stars ile gönderdiği yorumlar akışlarda daha belirgin bir şekilde görüntülenecek. İçerik oluşturuculara sanal hediyeler de gönderebileceksiniz. “Stars” özelliği yakında daha fazla pazarda sunulacak. Sayfanızın uygun olup olmadığını bir içerik oluşturucu destek sitesinde kontrol edebilirsiniz.

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