Facebook'ta hangi bilgiler çalındı? Kredi kartı ve kimlik bilgilerim çalındı mı?

Dünya devi Facebook platformundan milyonlarca kullanıcının kişisel verileri hackerlar tarafından ele geçirildi. Kişisel bilgilerin çalındığı ülkeler arasında yer Türkiye'den ise 20 milyon vatandaşın verileri ele geçirildi. Peki, hackerlar kredi kartı ve kimlik bilgileri çalındı mı? İşte, yanıtı...

FACEBOOK HANGİ BİLGİLER ÇALINDI?

En büyük sosyal medya platformu olan Facebook’tan milyonlarca kullanıcının kişisel bilgileri çalındı. Insider'ın haberine göre, verilerin 32 milyonu ABD'yi 11 milyonu Birleşik Krallık'ı, 6 milyonu Hindistan'ı kapsıyor. Kişisel verileri çalınan ülkeler arasında olan Türkiye'den ise 20 milyon Türk vatandaşının bilgileri hackerlar tarafından çalındı. Ancak, hangi bilgilerin çalındığı yönünde Facebook tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Diğer yandan, sosyal medya üzerinden kullanıcılara kredi kartı şifrelerini değiştirmeleri öneriliyor.



