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Facebook'tan 100 dil arasında doğrudan çeviri yapabilen yapay zeka!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2020 10:20 | Son Güncelleme

Facebook, 100 dil çifti arasında doğrudan çeviri yapan, açık kaynaklı yapay zekasını duyurdu. Facebook'un ara katman olarak İngilizce'yi kullanmadığını söylediği çeviri yapabilen ilk yapay zeka, daha doğru sonuçlar sunmayı amaçlıyor.

Facebook'tan 100 dil arasında doğrudan çeviri yapabilen yapay zeka!

Yapay zeka teknolojileri çok farklı alanlarda karşımıza çıkıyor. Yapay zekanın sağlık alanında kullanıldığını, hatta GPT-3 gibi yapay zekaların insan gibi davranıp makaleler yazabildiğini gördük. Bu gelişmeler, birçok firmanın kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmelerine de ön ayak oldu. Bu firmalardan biri de daha çok WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi uygulamalarıyla tanınan Facebook. Facebook'un yeni yapay zekası, Elon Musk'ın ''dil öğrenmeye gerek kalmayacak'' deyişini kanıtlar nitelikte.

FACEBOOK'UN YAPAY ZEKASI ARA KATMAN KULLANMIYOR

Facebook'un yeni makine öğrenim modeli, dil çevirileri yapıyor. Herhangi bir 100 dil çifti arasında doğrudan çeviri yapabilen yapay zeka, ara katman olarak İngilizce'yi kullanmıyor. Böylece Çince'den Fransızca'ya, önce Çince'den İngilizce çeviri yaparak değil, direkt çeviri yapıyor. Facebook böylece diğer modellere nazaran 100 dil çiftinden daha doğru çeviriler yapacağını düşünüyor.

facebook

YAPAY ZEKA ÇEVİRİSİ İLE KELİMELER DAHA DOĞRU YANSITILACAK

Facebook'un çeviri yapabilen yapay zeka projesinde araştırma asistanı olarak görev alan Angela Fan, ''Bu dönüm noktası, Facebook yapay zekasının makine çevirisi konusunda yıllarca süren temel çalışmalarının bir sonucudur.'' diyor. Ayrıca Fay, ara katman olarak İngilizce'yi kullanmayan yapay zeka modelleriyle kelimelerin anlamlarının daha doğru bir şekilde aktarılacağını söylüyor. Son olarak Facebook'un her gün 20 milyardan fazla çeviri yaptığını, bu yapay zekanın Facebook için büyük önem taşıdığını belirtelim.

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